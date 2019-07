Usac estreia na segunda fase do Paulista com derrota em Tupã

O União Suzano Atlético Clube (Usac) foi derrotado por 3 a 0 para o Tupã na noite dessa sexta-feira (5), em partida válida pela 1ª rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (equivalente a quarta divisão do futebol de São Paulo). A partida foi realizada no Estádio Municipal Alonso de Carvalho Braga, também conhecido como "Alonsão", na cidade de Tupã.

Todos os gols aconteceram na segunda etapa. O time do interior paulista marcou com Caique, aos 7 minutos; Gabriel, aos 13 minutos e Lucas, aos 42 minutos, deu números finais à partida.

O Usac não perdia um jogo desde a goleada sofrida para o Mauaense, no dia 17 de maio, pelo placar de 6 a 0 no Suzanão. Em contrapartida, o Tupã "ressurge" e volta a vencer após quatro derrotas seguidas na competição estadual.

O técnico Felipe Freitas, do Usac, ao final da partida, concedeu entrevista ao portal Futebol Interior e valorizou os atletas que seguiram no time e viajaram para Tupã. Em contrapartida, o atual treinador fez duras críticas aos profissionais que estiveram envolvidos no caso que, recentemente, culminou no pedido de rescisão de contrato de 14 atletas junto ao Sindicato dos Atletas. "Os garotos foram guerreiros na partida de hoje. Alguns profissionais deveriam honrar a profissão. Futebol tem que ser visto de maneira séria, deve ser feito por pessoas por amor", afirmou o treinador, sem citar nomes.

O Usac terá 8 dias para se acertar e se recuperar da derrota para o Tupã. O time volta a campo em casa, no próximo sábado (13), para enfrentar a Catanduvense pela 2ª rodada. O Tupã jogará fora de casa, no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí, contra o Paulista.