Usac faz 3 a 1 no Itapirense, vence a 1ª e respira na tabela da A3

O União Suzano Atlético Clube (Usac) venceu a 1ª partida na Série A3 deste ano ao bater o Itapirense por 3 a 1, na tarde desta quarta-feira (11), no Suzanão. Os gols foram marcados por Brayan, Tiago Cunha e Jota. Bartolomeu diminuiu para o Itapirense.
Com o resultado, o Usac respira na tabela da competição. Antes da partida, o time suzanense era o lanterna com apenas um ponto. Agora, ocupa a 13ª posição, passando Bandeirante, Desportivo Brasil e o próprio Itapirense.
A próxima partida do Usac acontece no sábado (14), às 17 horas, fora de casa, contra o União São João, de Araras. O jogo terá transmissão do YouTube do Paulistão.