Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 11 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Usac faz 3 a 1 no Itapirense, vence a 1ª e respira na tabela da A3

Gols foram marcados por Brayan, Tiago Cunha e Jota; Bartolomeu diminuiu para o Itapirense

11 fevereiro 2026 - 17h48Por Gabriel Vicco - da Redação
Usac faz 3 a 1 no Itapirense, vence a 1ª e respira na tabela da A3Usac faz 3 a 1 no Itapirense, vence a 1ª e respira na tabela da A3 - (Foto: Divulgação/Usac)

O União Suzano Atlético Clube (Usac) venceu a 1ª partida na Série A3 deste ano ao bater o Itapirense por 3 a 1, na tarde desta quarta-feira (11), no Suzanão. Os gols foram marcados por Brayan, Tiago Cunha e Jota. Bartolomeu diminuiu para o Itapirense.

Com o resultado, o Usac respira na tabela da competição. Antes da partida, o time suzanense era o lanterna com apenas um ponto. Agora, ocupa a 13ª posição, passando Bandeirante, Desportivo Brasil e o próprio Itapirense.

A próxima partida do Usac acontece no sábado (14), às 17 horas, fora de casa, contra o União São João, de Araras. O jogo terá transmissão do YouTube do Paulistão.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano Vôlei enfrenta Sada Cruzeiro com renda revertida a ex-atleta 
Esportes

Suzano Vôlei enfrenta Sada Cruzeiro com renda revertida a ex-atleta 

Ecus e São-Carlense empatam por 1 a 1 na abertura da terceira rodada
Esportes

Ecus e São-Carlense empatam por 1 a 1 na abertura da terceira rodada

Ecus faz confronto direto da parte de cima da tabela contra o São-Carlense no Suzanão
Esportes

Ecus faz confronto direto da parte de cima da tabela contra o São-Carlense no Suzanão

Usac perde mais uma e vira lanterna da A3
Esportes

Usac perde mais uma e vira lanterna da A3

Usac busca sair da zona de rebaixamento em confronto direto com o Francana neste domingo
Esportes

Usac busca sair da zona de rebaixamento em confronto direto com o Francana neste domingo

Ecus vence a 1ª na Série A4 fora de casa contra o Taquaritinga
Esportes

Ecus vence a 1ª na Série A4 fora de casa contra o Taquaritinga