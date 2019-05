Usac inicia preparação para a próxima partida pela Segundona

Após folgar na última rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (considerada a quarta divisão do futebol paulista), o União Suzano Atlético Clube (Usac) já iniciou a preparação para a próxima partida pela competição.

O time não entra em campo desde o dia 4 de maio, quando venceu o Guarulhos por 3 a 0, no Suzanão. Por isso, o técnico Luiz Cavalheiro ganhou duas semanas para preparar o grupo para a sequência do campeonato.

Segundo o presidente do Usac, João de Oliveira, o Baleia, o time treinará todos os dias desta semana até o dia do jogo. A equipe suzanense treinou na segunda-feira, 13, no campo do Monte Cristo. O motivo foi por causa das chuvas do último domingo, que prejudicaram de forma considerável o campo do 13 de Maio, onde a equipe treinava.

Cavalheiro optou por treino da parte física do grupo. Nesta terça-feira, 14, o técnico deu treino coletivo para os atletas. O presidente do clube reiterou que há previsão de novo treino nesta quarta-feira, 15, que provavelmente irá visar a parte física dos jogadores. Os trabalhos serão realizados a partir das 9 horas da manhã, no campo do 13 de Maio.

Já quinta-feira, 16, véspera da partida, os jogadores farão o treino de preparação, onde o técnico Luiz Cavalheiro definirá a equipe. A atividade está marcada para as 9h30 da manhã, no estádio Suzanão.

Esse será o último trabalho antes da próxima partida do Usac, que será realizada na próxima sexta-feira, em casa, às 19 horas, contra o Mauaense.

O Flamengo-SP empatou com o próprio Mauaense por 1 a 1 na última rodada e foi aos mesmos 13 pontos do Usac. Porém, esse resultado foi suficiente para manter o Javali das Palmeiras na liderança da Segundona. O time suzanense supera o time de Guarulhos pelo saldo de gols na tabela.