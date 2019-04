Usac inicia preparação para a próxima partida da Segundona

Após a vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Jabaquara, o União Suzano Atlético Clube (Usac) se prepara para a quarta rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (considerada a quarta divisão do futebol de São Paulo).

O time do técnico Luiz Cavalheiro enfrentará o Mauá, na sexta-feira (26), às 19 horas, no estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão, buscando manter o aproveitamento impecável na competição estadual. Os jogadores ganharam folga na segunda-feira (22), mas voltaram aos trabalhos nesta terça-feira (23).

Os atletas realizaram nesta terça-feira, a partir das 9 horas, um trabalho na academia. As atividades seguem nesta quarta-feira (24), com a possibilidade de um treino, às 19 horas, no Suzanão.

Já na quinta-feira (25), o time vai treinar posicionamento no campo do Cruz de Malta, no Parque Municipal Max Feffer.

Para o técnico Luiz Cavalheiro, mesmo o time estando na liderança isolada da competição, ainda há muito o que melhorar. O treinador credita isso ao pouco tempo em que teve de preparação para o início do campeonato. “Precisamos acertar os detalhes de acordo com o que o adversário nos oferece", disse.

O Usac tem três pontos de vantagem para o vice-líder do grupo, Flamengo-SP, que também venceu na terceira rodada. O Javali ainda abre 7 pontos de vantagem para o primeiro time fora da zona de classificação, o Barcelona-SP.

A campanha, com 100% de aproveitamento até o momento, reforça o favoritismo dado pelo diretor do time, Jorge Firmo, durante entrevista ao DS.

Além disso, a defesa do Usac figura como uma das mais consistentes da competição. Já o ataque marcou 6 gols em três jogos, média de 2 gols por jogo.