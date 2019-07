Usac perde em Jundiaí e está matematicamente eliminado do Paulistão

O União Suzano Atlético Clube (Usac) foi derrotado fora de casa na tarde desse sábado (27) pelo placar de 2 a 0 para o Paulista, em partida válida pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (equivalente a quarta divisão do futebol de São Paulo).

O resultado elimina matematicamente o time de Suzano com duas rodadas de antecedência. Sem nenhum ponto conquistado em quatro jogos, o Usac não pode mais alcançar o time de Jundiaí nem a Catanduvense, que estão na zona de classificação para a terceira fase.

O jogo

Os 903 torcedores que compareceram ao Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí, para assistir Paulista e Usac, viram um jogo fraco tecnicamente e com poucas chances de gols para os dois lados.

O Usac, no entanto, mostrou evolução, em comparação com a partida realizada em Suzano. O time soube se defender e levou poucos sustos.

No ataque, no entanto, o Javali das Palmeiras praticamente não criou chances durante os 90 minutos.

Com dois gols de Edimar aos 28 do primeiro tempo, e já nos acréscimos, aos 47 do segundo tempo, o Paulista bateu a equipe de Suzano e segue vivo na luta pela classificação.

Palavra do professor

Ao final da partida, o técnico Felipe Freitas elogiou a atuação do time e classificou o primeiro jogo contra o Paulista como "anormal". Ele também destacou o esforço de alguns jogadores para entrar em campo hoje. "Naquela ocasião tomamos o gol cedo, o que afetou o psicológico. Hoje, conseguimos fazer um bom jogo. São os mesmos jogadores, mas mantivemos a força mental. Além disso, tivemos cinco jogadores que entraram lesionados em campo", disse.

O treinador também deve dar oportunidade ao goleiro Lucas, que está entrando na linha por conta do número pequeno de jogadores do elenco. Para a sequência, Felipe espera que o time termine bem o campeonato. "Vamos melhorar os processos de contra ataque, parte física e recuperar os jogadores lesionados", afirmou.

Sequência

O Usac terá dois jogos para cumprir tabela. Jogará no próximo sábado, às 15 horas, em Catanduva, contra a equipe da casa, e encerra sua participação no Paulistão contra o Tupã, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão.