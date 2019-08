Usac perde fora de casa para a Catanduvense pela Segundona

O União Suzano Atlético Clube (Usac) perdeu para o Grêmio Catanduvense por 3 a 1, neste sábado (3), em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (equivalente a quarta divisão do futebol de São Paulo). O jogo foi realizado no Estádio Silvio Salles, em Catanduva.

Apesar da derrota, o Usac marcou seu primeiro gol na segunda fase da competição, o que pode dar moral para o time para a última partida contra o Tupã. O time tentará marcar seus primeiros pontos na segunda etapa do campeonato jogando ao lado de sua torcida.

O jogo

O Usac iniciou a partida com muitas falhas individuais dos seus defensores. Foi em bolas perdidas na defesa que a Catanduvense construiu o placar favorável ainda na primeira etapa.

Aos 20 minutos, o jogador Jé, da Catanduvense, ganhou bola no ataque e abriu o placar na saída do goleiro Jonathan.

Três minutos depois, a história se repetiu. Dessa vez, de fora da área, Wesley mandou um tiro, sem chances para o goleiro suzanense, ampliando a vantagem.

A missão do Usac ficou ainda mais difícil quando, aos 45, após saída errada do goleiro Jonathan, Jé recebeu e marcou o terceiro para o time da casa.

No segundo tempo, o Usac equilibrou o jogo e foi melhor em alguns momentos. Foi na pressão que conseguiu marcar seu gol de honra com Guilherme, aos 13 minutos, de pênalti.

Palavra do professor

Ao final da partida, o técnico Felipe Freitas elogiou o time pela atuação e, principalmente, pela mudança de postura da primeira para a segunda etapa. "No primeiro tempo fomos muito apáticos, entramos desligados e os atletas tiveram dificuldades para entender alguns comportamentos que treinamos. No segundo melhoramos, e o time formoi ações de jogo. Fizemos o gol e não tomamos.

Ele também falou sobre a questão física, que melhorou em comparação com as últimas partidas. "Não treinei um dia com meus 14 atletas, mas o time cansou menos porque soube entender a parte física", disse.

Sequência

O Usac encerra sua participação na Segundona no próximo domingo (11), às 10 horas, contra o Tupã, no Suzanão.