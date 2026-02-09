Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Usac perde mais uma e vira lanterna da A3

Partida em Franca terminou em 3 a 0 pelo time da casa

09 fevereiro 2026 - 14h53Por Gabriel Vicco - da Redação
Usac perde mais uma e vira lanterna da A3Usac perde mais uma e vira lanterna da A3 - (Foto: Divulgação/União Suzano)

O União Suzano Atlético Clube (Usac) perdeu mais uma partida na Série A3 deste ano e se tornou no lanterna da competição. A partida, que aconteceu no domingo (8), terminou em 3 a 0 para o Francana, time da casa.

Os gols da vitória foram marcados por Marquinhos e Bruno, duas vezes.

Aos 44 minutos, a bola sobrou para Marquinhos dentro da área. O camisa 5 cortou para a perna direita e encobriu o goleiro para abrir o placar.

No último lance do 1º tempo, aos 49 mnutos, Anderson cruzou para dentro da área e Bruno dominou, tirou do goleiro e empurrou para o fundo das redes.

Aos 33 minutos do 2º tempo, o Francana teve um pênalti. Bruno deslocou o goleiro e fez o gol que fechou o placar.

Com o resultado, o Usac fica na lanterna da competição com apenas um ponto em cinco jogos. A próxima partida do time acontece na quarta-feira (11), às 15 horas, no Suzanão, contra o Itapirense.

 

