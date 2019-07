Usac perde para a Catanduvense por 2 a 0

O União Suzano Atlético Clube (Usac) perdeu por 2 a 0 para a Catanduvense na noite desse sábado (13) em partida válida pela segunda rodada da 2ª fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (equivalente a quarta divisão do futebol de São Paulo). A partida foi realizada no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão.

Os gols da equipe de Catanduva saíram na segunda etapa e foram marcados por Wesley e Peu aos 17 e 38 minutos, respectivamente.

O Javali das Palmeiras segue sem pontuar na segunda fase da competição e segura a lanterna do Grupo 11. A Catanduvense assume a liderança do grupo, já que o Tupã perdeu para o Paulista por 2 a 1, na tarde desse sábado, no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí.

A próxima partida do Usac será no sábado (20). O time de Suzano enfrentará, em casa, o Paulista de Jundiaí, time com a melhor campanha na primeira fase do campeonato. A partida está marcada para as 19 horas.