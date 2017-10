Usac perde por W.O. e vê classificação para seminal da Taça Paulista distante

O União Suzano Atlético Clube (Usac) perdeu por W.O para o Raça Esporte Clube e vê a classificação a semifinal da Taça Paulista estar por um fio. A derrota na partida aconteceu após o ônibus do clube suzanense ter registrado problemas antes mesmo de partir rumo a Hortolândia, onde seria realizado o segundo duelo da 2ª fase da competição. O presidente do time, Jorge Firmo, afirmou que um ofício foi enviado a Liga Nacional, responsável pelo torneio, explicando o caso e solicitando um novo jogo.

Mesmo com a situação delicada no campeonato, Firmo disse que ainda há uma chance de chegar entre os quatro melhores times. "Temos chances sim, mas temos que ganhar de qualquer forma o último jogo. Quanto a este jogo não realizado, irá a julgamento e torcemos para que seja remarcado", explicou.

Pensando positivo, o Usac não terá moleza no último duelo contra o Esporte Clube Vai Vai. Isso porque a equipe, que atualmente manda os jogos em Embu das Artes, demonstrou grande força na Taça Paulista. Além disso, já venceu o time suzanense em outra edição.

Nesta etapa da competição há dois grupos, cada um com quatro equipes. Elas se enfrentam em confrontos diretos, sendo três partidas. Os dois primeiros de cada chave, ou seja, o que somar mais pontos passa para a semifinal. Atualmente, o Usac está na última colocação do grupo, sem pontos ganhos. Em primeiro vem o Independente, com quatro pontos ganhos em dois jogos. O 2º lugar fica com o Vai Vai, que soma apenas um ponto em uma partida. O Raça está na 3ª posição, com nenhum ponto, mas sem ter jogado ainda, já que adiou o duelo contra o Vai Vai -válido pela primeira rodada- para este sábado.

Por conta disso, o Usac espera fazer o resultado na última rodada e torcerá para que os clubes percam para o líder da chave Independente e que os outros times empatem.