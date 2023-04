Usac perde para o São José e adia acesso à Série A2 do Paulistão

O União Suzano Atlético Clube perdeu para o São José no último sábado por 2 a 1 e deu adeus a competição e consequentemente adiou o acesso à Série A2 do Paulistão.

O time estava em segundo lugar no grupo B, e com o empate do Grêmio Prudente e Desportivo Brasil em 1 a 1, o Usac também só precisava empatar.

O Usac tomou um gol logo com dois minutos de jogo com Nicholas de Souza Ienczczak. O Javali das Palmeiras empatou com Cleber Reis aos 31 minutos.

Na volta para o segundo tempo o São José manteve a pressão no ataque e fez 2 a 1 com Gustavo Henrique Oliveira, aos 16 minutos. No minuto seguinte Rafael Feraiorni foi expulso, mas o Usac não conseguiu empatar.

Com o resultado, o clube de Suzano deu adeus a competição. Enquanto o São José, que terminou em segundo lugar, enfrenta o Grêmio Prudente na semifinal, neste sábado, às 16 horas, em Presidente Prudente.

O jogo de volta será em São José no sábado, dia 29, às 19 horas.