Usac recebe a Matonense em busca da primeira vitória na A3 do Paulista

O União Suzano Atlético Clube (Usac) joga nesta quarta-feira contra o Matonense, às 15 horas, pela segunda rodada da Série A3 do Paulista. Será a estreia do Javali das Palmeiras jogando em casa, no Suzanão.

O Usac vem de um empate sem gols contra o Barretos na estreia e busca sua primeira vitória na competição. Até as 19h20 desta terça-feira (24), o clube ainda não havia divulgado a relação dos jogadores que estarão disponíveis para o jogo no Suzanão.

Em contrapartida, a torcida já sabe como faz para ir ao estádio. Os ingressos para a partida desta quarta-feira serão vendidos nas bilheterias do Suzanão a partir das 14 horas. A entrada custará R$ 20 e a meia entrada será comercializada por R$ 10.

Com um ponto em um jogo, o Usac é o oitavo colocado na tabela da Série A3.