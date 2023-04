Usac tenta recuperação no Paulistão A3 contra o Desportivo Brasil hoje

O União Suzano vem de duas derrotas nesta segunda fase. O clube precisa vencer as próximas quatro partidas para avançar para a terceira fase.

Na primeira rodada o clube enfrentou o São José no Suzanão e perdeu por 1 a 0. Na primeira fase da competição o clube venceu o São José por 3 a 0 jogando em casa.

Na segunda rodada da segunda fase o Usac perdeu para o Grêmio Prudente por 3 a 1, jogando fora de casa.

Sendo que na primeira fase o clube de Suzano venceu por 2 a 0 Prudente e garantiu a classificação para a próxima fase.

Na rodada seguinte volta a enfrentar o Desportivo Brasil, no dia 8, às 15 horas.

Na quinta rodada recebe o Grêmio Prudente, às 15 horas, no dia 12 de abril.

E por fim enfrenta o São José fora de casa às 19 horas, no dia 15.

O time avançou em sétimo lugar na primeira fase da competição, após vitória heróica na última rodada da fase anterior.

O União Suzano Atlético Clube (Usac) finalizou os treinos para a terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Série A3. O clube enfrenta neste sábado o Desportivo Brasil, às 15 horas, no Suzanão. A transmissão do jogo será no canal do Youtube do Futebol Paulista.