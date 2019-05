Usac vence Guarulhos por 3 a 0 e retoma liderança do Grupo 6 na Segundona

A vitória por 3 a 0 conquistada pelo União Suzano Atlético Clube (Usac) sobre o Guarulhos na noite desse sábado, no estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão, pode ser considerada, por muitos, como tranquila, dada a elasticidade do placar.

Mas se engana quem acha que a vitória veio fácil. O jogo, válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (equivalente a quarta divisão do futebol paulista), provocou sofrimento para os torcedores presentes no Suzanão, dada a superioridade e chances perdidas pelo Guarulhos durante a maior parte do jogo.

Apesar disso, a missão foi cumprida. Com o resultado, o Usac reassume a liderança do Grupo 6 da competição, com 13 pontos. O Flamengo-SP, que não atua nessa rodada, se manteve com 12 pontos e agora cai para segundo.

Crônica do jogo:

Primeiro Tempo

A primeira etapa foi marcada pelo domínio do Guarulhos. O Usac não conseguiu trocar passes e pecou nas saídas de bola. O Guarulhos, por sua vez, não se intimidou pelo fato de jogar fora de casa e foi para cima.

As duas principais chances da primeira etapa foram da equipe visitante. Aos 34, o zagueiro Jonatan recebeu lançamento livre cara a cara com o goleiro do Fabrício, do Usac, mas faltou pontaria para marcar.

No lance seguinte, após bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para Balotelli, do Guarulhos, que acertou uma pancada que exigiu linda defesa de Fabrício.

Ainda no primeiro tempo, o técnico Luiz Cavalheiro resolveu mexer na equipe, sacando Renato e colocando Victor Soares.

Segundo Tempo

O Guarulhos foi superior ao Usac durante os primeiros 20 minutos da segunda etapa. Logo aos 2 minutos, os visitantes tiveram uma chance inacreditável perdida pelo camisa 10, Douglas Valle que, após receber passe de Balotelli, teve a chance livre, na pequena área e sem goleiro para marcar, mas furou.

O Usac aparentava nervosismo, o goleiro Fabrício saiu errado em pelo menos dois lances que originaram perigo aos guarulhenses, a primeira aos 12 minutos na saída de bola que quase resultou em gol, e na segunda aos 25 minutos, onde o Guarulhos marcou, porém o árbitro Flávio Roberto Ribeiro apontou impedimento.

O técnico Luiz Cavalheiro mexeu na equipe, colocando Marcelo e Mateus Niterói. A partir daí, o Usac melhorou no jogo. Niterói criou uma bela jogada que exigiu a primeira boa defesa do goleiro Carlos Vinícius, do Guarulhos.

O Usac seguiu melhor e, aos 31 minutos, após rápida troca de passes, o meia Emerson, que estava sendo vaiado até então, colocou Santiago na cara do gol. O centroavante bateu forte e estufou as redes do Guarulhos, abrindo o placar e fazendo a festa da galera presente no Suzanão.

Dois minutos depois, a mudança de Luiz Cavalheiro mais uma vez surtiu efeito. Em jogada rápida, Marcelo lançou Niterói que, livre, chegou antes do goleiro Carlos Vinícius e só tocou rasteiro para ampliar.

O Usac, a partir daí, administrou a partida. Niterói, que mudou o jogo, saiu machucado e, como o técnico Luiz Cavalheiro já havia feito todas as substituições, o Javali das Palmeiras terminou a partida com 10 em campo.

Ainda deu tempo do meia Emerson fazer as pazes com a torcida. Em contragolpe rápido puxado por ele, o camisa 10 do Usac sofreu pênalti aos 49 minutos. Na cobrança, Emerson, com categoria, só deslocou o goleiro para fechar o caixão do Guarulhos. 3 a 0 no Suzanão, para a alegria dos 264 torcedores que compareceram ao estádio.

Sequência

O Usac folga na sétima rodada, e terá 13 dias para descansar. A próxima partida será realizada apenas no dia 17 de maio, às 19 horas, contra o Mauaense, no estádio Suzanão.