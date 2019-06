Volante suzanense se destaca com bela jogada no Atlético Mogi

O suzanense Arthur Figueiredo de Lima, volante do Atlético Mogi das Cruzes, foi destaque da equipe no jogo contra o União de Mogi, pela 2ª Divisão do Campeonato Paulista. Na oportunidade, o jogador fez um belo lançamento para o atacante Natan, que conclui com um golaço de fora da área. No entanto, o Atlético Mogi perdeu para o União de Mogi por 4 a 2.

Reserva, atuando pelo clube mogiano há 4 meses, o volante teve a chance de jogar em dois duelos do Campeonato Paulista. A primeira foi contra o São José. Já a segunda foi contra o União de Mogi.

Mesmo perdendo para o União de Mogi e vendo o time se desclassificado da 2ª fase do Paulista, o jogador foi destaque na partida.

Em uma jogada pelo lado esquerdo, Arthur se desmarcou de um adversário e fez um lindo lançamento para o atacante Natan, que dominou e fez um golaço de fora da área.

Feliz com a atuação dentro de campo, o jogador contou ao DS que pretende conquistar seu primeiro título no clube mogiano. “Tenho contrato de 3 anos com o clube. Tempo suficiente para mostrar serviço, deixar de lado a ansiedade de ser titular e fazer gol, e ajudar a equipe ser campeã”, afirmou o jogador.

Formação

Arthur já teve passagem pelo Araguari, clube de base do interior de Minas Gerais. O Atlético Mogi das Cruzes é o primeiro time profissional do volante. O maior sonho do jogador é disputar a Premier League, Campeonato Inglês, que conta com grandes clubes, como o atual campeão da Champions League, o Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Manchester United e Manchester City.