Golpes com uso da IA

Os golpes que utilizam inteligência artificial (IA) estão em ascensão e se tornam cada vez mais sofisticados, explorando a capacidade da tecnologia de criar conteúdos falsos e realistas, como vozes e imagens.

As cidades, por meio de suas gestões públicas, fazem recomendações e alertas.

Foi assim na semana passada. A Prefeitura de Suzano fez alerta.

Para evitar golpes cometidos a partir de informações coletadas nas redes sociais, o Procon de Suzano iniciou uma ação de orientação voltada a alertar a população sobre os cuidados necessários ao utilizar essas plataformas

A prática, conhecida como “golpe da voz clonada”, vem se tornando cada vez mais comum e ocorre a partir da coleta de conteúdos disponíveis nas redes sociais como vídeos com falas, áudios ou postagens públicas com dados pessoais. Com esses conteúdos e o uso de inteligência artificial, os criminosos recriam a entonação da vítima e entram em contato com parentes ou amigos, solicitando dinheiro, empréstimo ou envio de informações bancárias

O órgão orienta que a população não compartilhe senhas, códigos ou dados pessoais por mensagens ou ligações. Além disso, o Procon reforça a importância de desconfiar de solicitações recebidas, buscar outros meios de contato para confirmar a veracidade das informações e realizar a autenticação dos fatores no dispositivo.

Criminosos usam pequenas amostras de áudio, muitas vezes obtidas de redes sociais, para clonar a voz de uma pessoa. Em seguida, ligam para amigos ou familiares da vítima, fazendo pedidos urgentes de dinheiro (como um falso sequestro ou emergência financeira), e a semelhança da voz leva as pessoas a acreditarem na fraude.

É importante que os consumidores que fiquem alerta para qualquer tipo de indício de irregularidade.

É importante que os consumidores se atentem às informações que estão divulgando nas redes sociais, evitando expor detalhes que possam ser explorados em tentativas de fraude.