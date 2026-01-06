LANCE LIVRE 06-01-2026

Até 15 de janeiro

Os municípios paulistas têm até 15 de janeiro para se inscrever no edital do Programa Respeito à Vida (PRaVida), iniciativa do Governo de São Paulo, por meio do Detran-SP, voltada ao apoio técnico e financeiro a ações de prevenção de mortes e lesões no trânsito.



Prazo

O prazo vale para candidaturas individuais ou em consórcio e marca a reta final para adesão ao novo modelo do programa.



Reformulado

O PRaVida foi reformulado e passa a operar com base em evidências, critérios técnicos, capacitação e foco em resultados, alinhado ao Plano de Segurança Viária do Estado, que será lançado em breve. Estruturado nos princípios do Sistema Seguro e da Visão Zero, o programa orienta e financia intervenções eficazes em três frentes: Vias Seguras, Educação e Fiscalização, priorizando os fatores de maior risco no trânsito.

Apoio às prefeituras

Para apoiar as prefeituras interessadas, o Detran-SP realizou, no dia 19 de dezembro, o primeiro webinário do PRaVida, que apresentou o novo formato do programa, detalhou as regras do edital e explicou o passo a passo para a inscrição.



Série de ações

O encontro marcou o início de uma série de ações de capacitação e aproximação com os municípios. O segundo webinário está marcado para o dia 7 de janeiro, com transmissão pelo canal oficial do órgão no YouTube.



Edital

O edital do Respeito à Vida representa uma oportunidade para que os municípios fortaleçam suas políticas locais de segurança viária, com apoio técnico especializado e investimentos orientados por dados. As inscrições seguem abertas até 15 de janeiro, prazo final para a submissão das propostas.