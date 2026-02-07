LANCE LIVRE 07-02-2026

Conteúdos falsos criados com IA

A divulgação de conteúdos falsos criados com inteligência artificial (IA) mais do que triplicou entre 2024 e 2025 no Brasil, apresentando um crescimento de 308%, segundo informação da Agência Brasil.



Panorama da Desinformação

O dado é do primeiro Panorama da Desinformação no Brasil, estudo inédito do Observatório Lupa, que mapeia tendências, alvos e as principais táticas de desinformação. O estudo foi divulgado nesta quinta-feira (5).



Estudo

Segundo a Agência Brasil, o estudo analisou qualitativa e quantitativamente os 617 conteúdos verificados pela agência em 2025, comparando-os aos 839 conteúdos de 2024.



De 39 para 159 casos

O panorama mostra que deepfakes e outras peças de desinformação geradas com IA passaram de 39 casos em 2024, número que representa 4,6% do total de checagens feita pela Agência Lupa naquele ano, para 159 em 2025, 25% das verificações. Isso representa um aumento de 120 casos.



Deepfakes

Deepfakes são tecnologias que permite que rostos e vozes sejam alteradas em vídeos, por exemplo, o que pode gerar um conteúdo com informações falsas, informa a Agência Brasil.



Mudança estrutural

Segundo a edição de estreia do estudo, que será anual, há uma mudança estrutural no ecossistema desinformativo. A pesquisa mostra que em 2024 a IA era usada majoritariamente para criação de golpes digitais, como deepfakes de famosos fazendo propagandas de sites fraudulentos, por exemplo. Já em 2025 a tecnologia passou a ser empregada de forma estratégica como arma política: quase 45% dos conteúdos com IA tinha viés ideológico, ante 33% no ano anterior.