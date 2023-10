LANCE LIVRE 07-10-2023

PT de Suzano

Repercutiu a reporagem do DS, publicada na edição desta sexta-feira (7), sobre a renúncia de 22 dirigentes do PT.



Anderson Ventura

Ontem, o petista Anderson Ventura, candidato à presidência do PT de Suzano, disse que a eleição inicialmente estava marcada para dia 8 de outubro, porém foi adiada pela Direção Nacional PT, por receio do grupo renunciante propor alguma ação judicial. A aprovação do Processo de Eleição Direta Extraordinária (Pedex), em Suzano, foi deliberada depois do prazo previsto no regimento para definição do local de votação.



Chapa única do PT

Anderson Ventura encabeça a única chapa para as eleições do PT no próximo dia 29 de outubro denominada de ‘Suzano da Esperança’.



Apoio a Walmir

As lideranças da chapa apoiam a pré-candidatura do vice-prefeito Walmir Pinto (PV) a prefeito de Suzano. O PV está junto com o PT e PCdoB em federação. “O PT local há duas eleições não elege vereador”, disse a carta da chapa.



Estratégia

Segundo a chapa, a pré-candidatura de Walmir é a melhor estratégia para a disputa eleitoral, visto que se trata de uma liderança de esquerda”, diz a nota.



No Centro do Poder

O Programa ‘No Centro do Poder’ recebe, na próxima segunda-feira (9), o prefeito Ricardo Nunes (MDB). O programa é transmitido no Canal da Guardiã da Notícia. O DS participou da estreia do programano dia 14 de agosto. Para acompanhar o programa ao vivo basta ir para o Canal do YouTube da Guardiã da Notícia.



Torcedor do Boca

O padre argentino Luis Hidalgo, pároco da Igreja Santa Rita de Cássia, em Suzano, foi um dos que comemoraram a vitória do Boca Juniors contra o Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores da América. O padre, nascido em Mendoza, postou nas redes sociais um “meme” brincando com a eliminação do Palmeiras. “Eliminados kkkkkkkk” foi a postagem.