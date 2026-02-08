Lance Livre 08-02-2026

Carnaval
‘das antigas’
A página “Suzano Antigo” do Facebook, administrada pelo ex-secretário de Relações Públicas da Prefeitura, Ariovaldo Pereira Nunes, traz uma série de fotos antigas dos carnavais da cidade.
1979
A última postagem conta com fotos dos desfiles do Carnaval de Rua de 1979.
Acervo de
40 mil fotos
Com um acervo de mais de 40 mil fotos que retratam a história de Suzano, Ariovaldo Pereira dedica parte do seu tempo para compartilhar os retratos da cidade.
20 anos
Há mais de 20 anos a página “Suzano Antigo” compartilha fotos de momentos importantes do município, como celebrações natalinas, carnavais e acontecimentos que seguem na memória da população suzanense.
No Orkut
Ariovaldo começou a publicar os conteúdos sobre a cidade ainda no Orkut, a rede social chegou ao fim em 2014. Com isso, foi necessário criar outras formas de divulgar todo o material guardado.
Recebe fotos
Para construir o acervo, o administrador recebe fotos de famílias tradicionais da cidade, além de usar do seu acervo pessoal, que representa grande parte dos conteúdos que são postados na página.
1948
Ariovaldo Pereira Nunes nasceu na cidade de Ribeirão Pires, em 1948, mas se mudou para Suzano aos 2 anos. Nunes ocupa o cargo de encarregado na Unidade Municipal de Cadastramento (UMC) do Incra.