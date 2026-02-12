LANCE LIVRE 12-02-2026

Cosmópolis

A Troupe Brasil Ltda, que assumiu temporariamente a coleta de lixo em Suzano, tem sede em Cosmópolis, interior de São Paulo.



Décadas de experiência

A empresa se apresenta com décadas de experiência e líder em gestão de resíduos, engenharia civil, produção de eventos e serviços para prefeituras.



Página na internet

Em sua página na internet diz que conta com equipe de especialistas e frota de última geração.



Empresa brasileira

“Somos uma empresa brasileira reconhecida por oferecer soluções completas e personalizadas para os mais diversos tipos de projetos”, informou a empresa na internet.

Guararema

Neste mês, a Troupe Brasil Ltda também assumiu a coleta de lixo em Guararema, assim como os serviços de coleta de lixo, limpeza pública e ações complementares, após manifestação de encerramento de contrato da antiga empresa Renovar Saneamento.



André do Prado

O Portal Terra produziu uma ampla reportagem com o título “Quem é André do Prado, presidente da Alesp que pode ser vice na reeleição de Tarcísio em 2026”.



Maior parlamento brasileiro

A reportagem aponta que André do Prado está à frente do maior parlamento estadual da América Latina, a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Ele viu sua trajetória política dar um salto em 30 anos: começou com 241 votos na sua primeira eleição como vereador em Guararema e chegou a 216 mil na mais recente disputa para deputado estadual.