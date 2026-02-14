LANCE LIVRE 14-02-2026

Conselho de Alimentação
A Prefeitura de Suzano realizou a cerimônia oficial de posse dos novos membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE) para o mandato de 2026-2029.
Formalização
O ato ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna e formalizou a nova composição do colegiado responsável por acompanhar, fiscalizar e fortalecer as ações relacionadas à alimentação escolar oferecida aos alunos da rede municipal de ensino, assegurando qualidade, transparência e responsabilidade na execução do programa.
Vice-prefeito
O evento contou com as presenças do vice-prefeito Said Raful, que acompanhou a solenidade representando o prefeito Pedro Ishi, e da secretária municipal de Educação, Renata Priscila. Também participaram da cerimônia a vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, Kelly Cristina Aguiar, e o presidente do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), Amarildo Pereira dos Santos, reforçando a integração entre os conselhos que atuam no acompanhamento das políticas públicas educacionais na cidade.
Sete titulares e suplentes
A nova composição do Conselho Municipal de Alimentação Escolar é formada por sete integrantes titulares e sete suplentes, representantes de diferentes segmentos da sociedade, conforme previsto na legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Novo mandato
O novo mandato do Conselho Municipal de Alimentação Escolar terá vigência até 2029 e será responsável por acompanhar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar, fiscalizar a execução do programa e contribuir para o aprimoramento contínuo da política de merenda no município.