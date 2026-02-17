Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Lance Livre

LANCE LIVRE 17-02-2026

17 fevereiro 2026 - 05h00Por editoracao

‘V de Verdade’
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lança, nas redes sociais, a websérie “V de Verdade – Em terra de fatos, fake não tem vez”. Com abordagem simples e didática, a campanha traz seis vídeos de um minuto que orientam e alertam o público sobre o fenômeno da desinformação e ajudam a identificar e questionar conteúdos potencialmente falsos. Os episódios explicam como a desinformação surge, se espalha e afeta as pessoas nas redes sociais.
 
Material 
O material ensina o eleitor a identificar se uma informação é verdadeira ou falsa por meio dos chamados “5 Vs da Desinformação”: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. 
 
5 Vs 
Os 5 Vs são capazes de evidenciar o quanto uma informação “parece” ser verdadeira, mas, na verdade, é enganosa.
 
Seminário 
Recentemente, durante o Seminário da Justiça Eleitoral sobre segurança, comunicação e desinformação, a presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, disse que o enfrentamento da desinformação é hoje uma preocupação global e exige respostas firmes, responsáveis e articuladas entre as instituições. 
 
Desafios 
“Temos desafios novos, desafios que são os de sempre, mas desafios inclusive inéditos, questões que nunca existiram. Uma delas é a questão da chamada desinformação, que pode afetar a liberdade de escolha do eleitor e pode levar alguém a votar acreditando em uma falsidade e, depois, perceber que jamais teria feito aquela escolha se conhecesse a verdade”, destacou a ministra na ocasião.

 