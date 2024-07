Apagão virtual global afeta voos, bancos, telecomunicações e mídia

Uma falha tecnológica global afeta operações em vários setores, com companhias aéreas interrompendo voos, emissoras de televisão e sistemas bancários fora do ar, nesta sexta-feira (19).

A American Airlines, a Delta Airlines, a United Airlines e a Allegiant Air suspenderam seus voos alegando problemas de comunicação. A ordem veio logo depois que a Microsoft disse ter resolvido a interrupção de seus serviços em nuvem que afetou várias companhias aéreas de baixo custo, embora não tenha ficado imediatamente claro se essas companhias estavam relacionadas.

"Uma falha de software de terceiros está afetando os sistemas de computadores em todo o mundo, inclusive na United. Enquanto trabalhamos para restaurar esses sistemas, estamos mantendo todas as aeronaves em seus aeroportos de partida", disse a United em um comunicado. "Os voos que já estão no ar continuam em seus destinos."

O governo da Austrália disse que as falhas sofridas pela mídia, bancos e empresas de telecomunicações parecem estar ligadas a um problema na empresa global de segurança cibernética Crowdstrike.

De acordo com um alerta enviado pela Crowdstrike a seus clientes e analisado pela Reuters, o software Falcon Sensor da empresa está fazendo com que o Microsoft Windows trave e exiba uma tela azul, conhecida informalmente como Tela Azul da Morte.

O alerta, que foi enviado às 2h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira, também compartilhou uma solução manual para corrigir o problema.

Um porta-voz da Crowdstrike não respondeu a emails ou ligações solicitando comentários.

Não havia informações que sugerissem que a falha seja um incidente de segurança cibernética, disse o escritório da Coordenadora Nacional de Segurança Cibernética da Austrália, Michelle McGuinness, em um post no X.

Efeito global

O setor de viagens foi um dos mais atingidos, com aeroportos em todo o mundo, incluindo Tóquio, Amsterdã, Berlim e vários terminais espanhóis relatando problemas em seus sistemas e atrasos.

Companhias aéreas internacionais, incluindo a Ryanair, a maior companhia aérea da Europa em número de passageiros, alertaram sobre problemas em seus sistemas de reserva e outras falhas.

No Reino Unido, os sistemas de reservas usados pelos médicos estavam fora do ar, segundo vários relatórios de autoridades médicas no X, enquanto a Sky News, uma das principais emissoras de notícias do país, estava fora do ar, pedindo desculpas por não poder transmitir ao vivo.

Bancos e outras instituições financeiras da Austrália à Índia e à África do Sul alertaram os clientes sobre falhas em seus serviços, enquanto o LSEG Group relatou uma interrupção em sua plataforma de dados e notícias Workspace.