Câmeras de condomínios serão ligadas à central de monitoramento

A Prefeitura de Suzano prepara um novo investimento em tecnologia para ampliar o sistema de monitoramento da cidade. Durante o DS Entrevista da última terça-feira (21), o prefeito Pedro Ishi anunciou que a administração pretende integrar câmeras de condomínios e outros empreendimentos privados à Central de Segurança Integrada (CSI), na intenção de fortalecer as ações de prevenção e combate à criminalidade.

Segundo o prefeito, a proposta é ampliar a rede de monitoramento do município por meio da participação voluntária de condomínios, empresas e outras propriedades privadas que possuam sistemas de câmeras instalados. “A ideia é integrar as câmeras particulares ao nosso sistema de monitoramento, aumentando a capacidade de observação da cidade e dando mais rapidez às ações das equipes de segurança”, afirmou.

De acordo com Pedro Ishi, o projeto faz parte dos investimentos em tecnologia voltados à segurança pública e deve ampliar o alcance das imagens utilizadas pelas forças de segurança durante o atendimento de ocorrências e investigações.

Para apresentar o funcionamento da iniciativa, a Prefeitura pretende realizar uma reunião com síndicos, administradores de condomínios, dirigentes e lideranças de bairros. O objetivo é explicar como será a integração dos equipamentos ao sistema municipal e como a parceria poderá contribuir para ampliar a cobertura do monitoramento em diferentes regiões da cidade.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito convocou representantes a participarem do projeto e explicou que para solicitar mais informações ou participar da reunião os interessados podem entrar em contato com a Prefeitura pelos telefones (11) 4745-2067 e (11) 4745-2268.

Segundo o prefeito, a iniciativa complementa o trabalho desenvolvido pela Central de Segurança Integrada, considerada um dos principais instrumentos de apoio à Guarda Civil Municipal (GCM) e às demais forças policiais que atuam na cidade.