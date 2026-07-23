Estudo prevê acesso entre a região do Sesc até a João Batista Fitipaldi ao custo de R$ 27 milhões

A Prefeitura de Suzano estuda a implantação de uma nova via de acesso entre a região do Sesc e a avenida João Batista Fitipaldi. O projeto, anunciado pelo prefeito Pedro Ishi durante o DS Entrevista da última terça-feira (21), pretende conectar o trecho localizado abaixo do ginásio municipal Roberto David ao entorno da lagoa do Raposão, facilitando a mobilidade entre o bairro Miguel Badra e a região central da cidade.

Segundo o prefeito, a proposta ainda está em fase de elaboração e deve ser anunciada oficialmente em breve. A nova ligação utilizará uma rua atualmente sem pavimentação, localizada nos fundos do mirante, próxima à lagoa do Raposão.

De acordo com Pedro Ishi, a intervenção permitirá que motoristas vindos do Miguel Badra tenham uma alternativa ao trajeto atual, que exige a passagem pelas vias internas do bairro e pela região do Sesc para chegar ao centro e ao terminal rodoviário. “A pessoa que vem da região do Miguel Badra não precisará mais cortar por dentro do bairro e sair próximo ao mirante. Ela poderá acessar diretamente a João Batista Fitipaldi”, afirmou o prefeito.

A estimativa inicial é de que a obra receba investimento de aproximadamente R$ 27 milhões. O valor, porém, ainda poderá sofrer alterações, já que os estudos técnicos continuam sendo desenvolvidos.

Segundo a administração municipal, o projeto prevê a implantação de ciclovia, adequações no sistema viário e reforço na estrutura do solo para suportar o tráfego pesado. Também estão sendo analisadas questões ambientais, como a necessidade de remoção de árvores e intervenções no terreno.

Pedro também afirmou que a prefeitura pretende buscar recursos junto ao Governo do Estado para viabilizar a obra.

A expectativa da administração é que a nova ligação viária comece a sair do papel no próximo ano. Além de melhorar o deslocamento entre bairros, a proposta busca desafogar o trânsito na região e criar uma nova alternativa de acesso para os moradores da região.