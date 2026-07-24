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Jornal Diário de Suzano - 24/07/2026
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Social

Moradores de Itaquaquecetuba podem tirar dúvidas sobre tarifa social neste sábado (25)

Atendimento móvel oferece negociação de débitos, atualização cadastral e orientações sobre as tarifas Social e Vulnerável

24 julho 2026 - 09h00Por Agência SP
Para ser atendido, basta apresentar um documento de identificação e a conta de água do imóvelPara ser atendido, basta apresentar um documento de identificação e a conta de água do imóvel - (Foto: Divulgação/Governo de São Paulo)

O município de Itaquaquecetuba recebe no próximo sábado (25) o serviço de atendimento móvel da Sabesp na praça Padre João Álvares, 166, no centro da cidade.

Pelo atendimento móvel os clientes poderão atualizar o cadastro, emitir a segunda via da conta, esclarecer dúvidas e receber orientações sobre as tarifas Social e Vulnerável, que oferecem descontos de até 78% nas contas de água e esgoto para famílias que atendem aos critérios do programa. Também estará disponível a negociação de débitos, facilitando a regularização de contas em atraso.

Para ser atendido, basta apresentar um documento de identificação e a conta de água do imóvel. Quem utiliza o aplicativo da Sabesp pode apresentar a fatura em formato digital.

Tarifa Social

As tarifas Social e Vulnerável são concedidas automaticamente às famílias inscritas no CadÚnico. Para ter acesso ao benefício basta manter o cadastro atualizado pelo site www.gov.br ou no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

A Tarifa Social Vulnerável é destinada aos clientes com renda mensal por pessoa da família de até R$ 405,25.

Para ser incluída na Tarifa Social I, a família deve atender a pelo menos um dos seguintes critérios: renda per capita entre R$ 405,25 e meio salário mínimo (R$ 810,50); presença de pessoa com deficiência ou idosa beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC); ou titular da conta desempregado (para contas com mais de 90 dias, renda de até três salários mínimos e consumo de até 15 m³/mês). O benefício também se estende a Habitações Coletivas Sociais, consideradas resultantes do processo de urbanização, como cortiços e Unidades Sociais Verticalizadas.

Já a Tarifa Social II é voltada a famílias que vivem em áreas de regularização fundiária, comunidades vulneráveis e povos tradicionais reconhecidos pelos municípios. Nesse caso, a Sabesp identifica os beneficiários conforme o cronograma das obras de ligação. Se o titular já estiver com o cadastro atualizado e dentro das regras do programa, o desconto é concedido automaticamente.

SERVIÇO: Caravana Sabesp em Itaquaquecetuba
Data: Sábado, 25 de julho, das 9h às 14h
Local: Praça Padre João Álvares, 166 – Centro

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