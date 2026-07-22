Rosana Tokie: uma campeã no esporte e na vida

Todo atleta que ama competir pelo esporte e que o faz durante muito tempo, costuma se tornar um ótimo professor ao se aposentar. Uma das atletas que podem nos servir de exemplo representou a cidade de Suzano na natação no final dos anos 90 nos Jogos Regionais e Estaduais: Rosana Tokie Nakai.

A professora de natação recebeu um desafio extracampo que resolveu encarar com garra e esperança adversário desleal. Nossa campeã Rosana Tokie aceitou o embate e vai para a raia nº 1 contra a raia nº zero do rival. Nas arquibancadas da vida está sua torcida mais fiel: familiares, amigos e, principalmente, seus apaixonados alunos. Não podemos deixar de citar um torcedor em especial: seu querido pai - que infelizmente nos deixou este ano, mas que sabemos que de onde ele estiver ele estará torcendo muito gritando: " Vamos minha filha! Eu sei que você vencerá! Você sempre será minha eterna campeã. O pai te ama muito minha filha."

Voltemos para a piscina e inicia a disputa! Rosana Tokie inicia com um pulo de ponta no bloco de partida de sua raia, já deixando o rival para trás. Com uma velocidade muito mais rápida do que o adversário na largada, Tokie o deixa para trás a cada braçada, nos mostrando que a nossa querida Tokie vencerá mais esta competição não apenas como atleta, mas também como uma guerreira pela vida.

Sua torcida está na arquibancada firme e forte torcendo por você professora Rosana Tokie, pois sabemos que a cada respiro que você dá fora das águas deixa o adversário mais fraco. Estamos aguardando com muita fé o seu toque na placa no final da raia da piscina para finalmente se declarar a nossa vencedora. Estamos ansiosos para ver você subindo no pódio para receber a medalha de ouro para te imortalizar como uma guerreira na vida pessoal e profissional e que nos enche de orgulho não só da sua família, mas também de todos que a conhecem. Que continue a ser abençoada a cada braçada ao rumo da vitória merecida nossa amada Rosana Tokie Nakai.