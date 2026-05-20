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Jornal Diário de Suzano - 20/05/2026
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Educação

Apoef intensifica ações na 13ª Semana ENEF e reforça importância da Educação Financeira no Brasil

Fundada em setembro de 2019, a Apoef reúne atualmente mais de 200 educadores financeiros em todo o Brasil e conta com representantes em 10 países

20 maio 2026 - 09h24Por da Reportagem Local
Presidente Clayton SchnepperPresidente Clayton Schnepper - (Foto: Arquivo/DS)

A Associação de Profissionais Orientadores e Educadores em Finanças (Apoef) participa ativamente da 13ª Semana Nacional de Educação Financeira (ENEF), realizada de 18 a 24 de maio de 2026, promovendo palestras, lives, rodas de conversa e diversas ações educativas voltadas à conscientização financeira da população brasileira.

Fundada em setembro de 2019, a Apoef reúne atualmente mais de 200 educadores financeiros em todo o Brasil e conta com representantes em 10 países, fortalecendo sua atuação nacional e internacional na promoção da Educação Financeira, do desenvolvimento humano e da transformação social por meio do conhecimento financeiro.

Com uma proposta pautada em escolhas mais conscientes, prosperidade, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável, a associação conecta educadores financeiros, especialistas e profissionais de diversas áreas para ampliar o acesso à Educação Financeira de forma prática, humanizada e transformadora.

Durante a programação da Semana ENEF 2026, a Apoef contará com a participação de dirigentes e educadores financeiros ligados à entidade, entre eles o presidente Clayton Schnepper, a vice-presidente Jaqueline Metzner, além dos diretores Fernando Ribeiro e Assis Moreira, reforçando o compromisso da associação com a disseminação do conhecimento financeiro em diferentes regiões do Brasil e também no exterior.

Entre os destaques da programação estão:

• Lives especiais sobre Educação Financeira e transformação social
• Rodadas de conversa com educadores financeiros da Apoef
• Palestras para jovens, famílias e comunidades
• Conteúdos sobre planejamento financeiro, consumo consciente, propósito, prosperidade e longevidade financeira
• Participação de autores e coautores do livro “Dinheiro com Propósito”
• Ações digitais e conteúdos educativos nas redes sociais

As iniciativas desenvolvidas durante a Semana ENEF buscam aproximar a Educação Financeira da realidade das pessoas, mostrando que o tema vai muito além dos números e impacta diretamente decisões, relacionamentos, saúde emocional, produtividade e qualidade de vida.

Segundo a entidade, iniciativas como a Semana ENEF

 

fortalecem o papel da Educação Financeira como ferramenta de cidadania, autonomia e transformação social, especialmente diante dos desafios econômicos enfrentados por grande parte da população brasileira.

“A Educação Financeira transforma vidas quando conseguimos levar conhecimento acessível, orientação e consciência para as decisões do dia a dia.”

Além das ações realizadas durante a Semana ENEF, a Apoef vem ampliando continuamente sua atuação por meio de palestras, projetos sociais, entrevistas, formações, eventos e ações colaborativas entre educadores financeiros do Brasil e do exterior.

A programação da Apoef durante a 13ª Semana ENEF pode ser acompanhada pelo Instagram oficial da associação:

SOBRE A APOEF

A Apoef é uma entidade dedicada à promoção da Educação Financeira de forma ética, acessível e transformadora, incentivando conhecimento, consciência financeira e desenvolvimento humano através das finanças.
 

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