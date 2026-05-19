Prefeito anuncia plano de pavimentação que alcançará R$ 75 milhões em recursos

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, anunciou nesta terça-feira (19/05) um novo pacote de investimentos voltados à pavimentação na cidade que alcançará R$ 75 milhões. As obras que serão viabilizadas pelos recursos municipais, estaduais e federais que serão destinados para o desenvolvimento da cidade complementarão a transformação da infraestrutura viária que já está em curso.

A nova frente de trabalho que permitirá um avanço expressivo nas condições de mobilidade nas três regiões do município tem o objetivo de manter Suzano no “Rumo Certo”, conforme foi batizada essa estratégia de atuação, garantindo já nas próximas semanas anúncios detalhados sobre as localidades que serão contempladas, com visitas do prefeito nos bairros e diálogo com os munícipes que serão beneficiados pela pavimentação e requalificação das vias.

Essa soma de esforços das três esferas de governo vai integrar o conjunto de intervenções que têm sido executadas desde o primeiro ano da atual gestão, alcançando e eixo Centro-Casa Branca com o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen; a região do Colorado, com as obras nos bairros Vila Urupês; a região sul, com as 14 vias receberem investimentos; e o Parque Maria Helena.

Os serviços que estão chegando nos bairros citados já têm promovido impacto nos deslocamentos pelo município, mas representam apenas o início de uma mudança da realidade nos próximos anos, cujo principal símbolo são as alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), que ultrapassará R$ 600 milhões em recursos.

Obras

Para favorecer o eixo centro-Casa Branca, foi aberto, por meio de R$ 17,8 milhões de investimento, o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen em abril deste ano, viabilizando a conexão entre as ruas Masanosuke Shibata e José de Almeida, na região do Jardim Márcia, Jardim dos Ipês e Cidade Cruzeiro do Sul, e as estradas dos Fernandes e Santa Mônica e a rua Regina Cabalau Mendonça, no Parque Santa Rosa, reduzindo o trânsito na malha central, principalmente nas ruas General Francisco Glicério, Baruel e Benjamin Constant, e também nas avenidas Armando Sales de Oliveira e Antônio Marques Figueira.

Para a região do Colorado, foram executados neste mês de maio trabalhos de requalificação na rua Ipês, no trecho entre as avenidas Brasília e Taiaçupeba, na Vila Urupês, que se estenderão por toda a vida. As intervenções nesta localidade ainda garantirão a requalificação em um trecho de 352 metros da rua Jeca Tatu, entre rua Gato Cinzento e a rua Professor Jeremia, além de melhorias no sistema de drenagem das ruas Guilherme e Ipês, além da avenida Taiaçupeba. Ao todo, serão investidos R$ 7,4 milhões.

Para a região sul, a prefeitura concluiu neste semestre as 14 ruas da Vila Fátima que receberam serviços de pavimentação viabilizados por meio de recursos federais da ordem de R$ 4,6 milhões, conquistados ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. Foram contempladas as ruas Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Julia, Rinyasu Sugimura, Santa Adriana, Santa Cristina, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, Santo Anastácio, São Francisco de Assis, São Jorge, São Marcos e São Paulo.

Além das pavimentações nessas localidades, a gestão do prefeito Pedro Ishi tem sido marcada pelas obras na rua Isaura Tavares de Paiva, no Parque Maria Helena, contemplando o trecho que vai da rua Cidade de Diadema, já pavimentada em 2023, até a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), nas proximidades da praça Rasma Kasparovics de Oliveira, com um investimento de quase R$ 1 milhão.

Outro bairro que recebeu intervenções nesse período foi a pavimentação no trecho da rua São Carlos, que ainda não era asfaltado. Durante o processo que preparou o local para receber a aplicação do asfalto, a administração municipal executou serviços preliminares que incluíram a construção de guias extrusadas e sarjetas, além de preparação da sub-base e da base.

O prefeito Pedro Ishi destacou que a cidade busca manter o alto nível de entregas e completar a transformação que já está em curso na cidade. “Estaremos caminhando pelos bairros e dialogando com a população para anunciar esse novo pacote de investimentos, que já entra na história do município. Nosso objetivo é manter a cidade no caminho do desenvolvimento aberto pelo ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que terminou sua segunda gestão registrando mais de 350 quilômetros em pavimentação. Nosso trabalho tem sido marcado pela seriedade, pela continuidade e pelo compromisso com as pessoas. Suzano segue no rumo certo”, destacou o chefe do Executivo municipal.