Arujá anuncia artistas da tradicional Festa das Nações 

A Prefeitura de Arujá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anuncia os primeiros nomes confirmados para a tradicional Festa das Nações 2026. O evento, que promete movimentar a cidade com uma programação cultural e gastronômica, ocorrerá de 08 a 28 de junho, diariamente das 12h às 24h, na Praça do Coreto, fazendo parte da programação do aniversário de 174 anos de Arujá.

Entre os destaques que subirão ao palco estão grandes nomes do cenário nacional, como Sampa Crew, Bee Gees Way, Queen Tribute Brazil, Grupo Façanha, Banda Ralé (Tributo Charlie Brown Jr), Estrela Girl, Samprazer, Ao Cubo, Abba Majestat, Banda Somrisal (Tributo Mamonas Assassinas) e Flávio Vitor Jr. A programação artística e cultural se estenderá por 14 dias de palco, incluindo a transmissão de três jogos da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo, proporcionando momentos e confraternização para toda a família. Os nomes dos artistas locais que completarão a grade de shows serão divulgados em breve, valorizando dos talentos da região.

A Festa das Nações contará com 35 barracas, oferecendo diversidade gastronômica e cultural, com pratos típicos do Uruguai, Líbano, Brasil Sudeste, Brasil Nordeste, Brasil Sul, Alemanha, Portugal, China, Suíça, Itália, Austrália, Japão e EUA, entre outras opções delíciosas.

A Secretaria Municipal de Cultura estima receber entre três e cinco mil pessoas diariamente, especialmente nos dias de programação de palco, consolidando a festa como um dos principais eventos do calendário municipal. Para garantir a tranquilidade e segurança de todos os participantes, o evento contará com reforço na segurança, com a atuação conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM) de Arujá e da Polícia Militar.

Após o encerramento na Praça do Coreto, a Festa das Nações terá uma extensão no Complexo Calango, no Jardim Emília, entre os dias 03 e 05 de julho, levando entretenimento e cultura para outra região da cidade.