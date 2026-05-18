Via do bairro Chácaras Nova Suzano recebe aplicação de asfalto

O prefeito Pedro Ishi e o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, acompanharam nesta segunda-feira (18/05) os trabalhos de aplicação de massa asfáltica na rua Abrahão José Tannus, localizada no bairro Chácaras Nova Suzano. A obra integra um amplo pacote de melhorias de infraestrutura urbana que vem sendo executado no local.

Os serviços contemplam troca e reforço de solo, implantação de guias e sarjetas, construção de calçadas com acessibilidade e implantação das redes de água e esgoto. A via possui 392 metros de extensão e recebeu uma preparação completa antes da chegada da nova pavimentação. O reforço e a troca de solo já foram concluídos, assim como a implantação das guias e sarjetas. As calçadas seguem em execução e a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos nos próximos dois meses.

O investimento total na intervenção é de R$ 1.079.835,14, sendo R$ 782.965,80 provenientes de repasse federal e o restante (R$ 296.869,34) de contrapartida da prefeitura. A execução dos trabalhos está sendo realizada pela empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda., responsável pelo andamento da obra no bairro.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, lembrou do avanço que a região terá com a conclusão da obra. “Estamos acompanhando de perto cada etapa desta obra para garantir um serviço de qualidade e que atenda as necessidades dos moradores. É uma intervenção importante, que melhora a infraestrutura urbana, valoriza o bairro e proporciona mais segurança e acessibilidade para todos”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou os impactos positivos que a obra irá proporcionar para a mobilidade urbana do bairro Chácaras Nova Suzano. “Esse é um trabalho muito importante porque estamos levando infraestrutura completa para uma região que aguardava por melhorias significativas. Estamos investindo em pavimentação, drenagem, acessibilidade e saneamento, garantindo mais dignidade, segurança e desenvolvimento para os moradores”, declarou. “Nosso compromisso é continuar levando melhorias para todas as regiões da cidade. Estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade para garantir obras duradouras, melhorar a mobilidade e oferecer mais qualidade de vida para a população de Suzano”, complementou.