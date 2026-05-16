Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 16 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 16/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Suzano Vôlei contrata líbero Lukinha, atual campeão sul-americano

Atleta é um dos principais jogadores da posição no voleibol brasileiro, sendo multicampeão pelos clubes em que passou

16 maio 2026 - 14h00Por da Reportagem Local
Atleta é um dos principais jogadores da posição no voleibol brasileiro, sendo multicampeão pelos clubes em que passouAtleta é um dos principais jogadores da posição no voleibol brasileiro, sendo multicampeão pelos clubes em que passou - (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

O Suzano Vôlei continua fortalecido para a temporada 2026/27 e, neste sábado (16/05), o Clube anunciou a contratação do líbero Lukinha, jogador multicampeão que chega do Vôlei Renata com status de atual campeão sul-americano e da Copa Brasil 2026.

Nascido em Porto Alegre (RS), o atleta de 1,78m está com 39 anos e, na última edição da Superliga, foi um dos melhores líberos do torneio, tendo o segundo melhor passe da competição com 67,7% de aproveitamento. Indo para sua 21ª temporada na carreira, o gaúcho chega para defender Suzano pela primeira vez em sua trajetória.

O jogador, que iniciou sua trajetória no Online Novo Hamburgo (RS), construiu uma história notória no voleibol nacional ao atuar por clubes tradicionais e somar importantes conquistas. A exemplo, além dos campineiros e da equipe gaúcha, o líbero jogou na Unisul, no Lupo Araraquara, no Minas Tênis Clube e no Sada Cruzeiro, e assim se tornou campeão mundial de clubes, tetracampeão sul-americano, bicampeão da Superliga e da Supercopa, tetracampeão da Copa Brasil e oito vezes campeão estadual, sendo dois destes, títulos paulistas.

O jogador também fez carreira na Europa ao defender o Hypo Tirol Innsbruck-AUT, onde foi tricampeão austríaco e campeão da Copa Mezva (Associação Zonal de Voleibol da Europa Central), tendo defendido a agremiação na Liga Alemã. Já entre seleções, Lukinha chegou a representar o esquadrão nacional nas categorias de base ganhando um título pan-americano, dois sul-americanos e um mundial. Ele ainda fez parte da Seleção Brasileira Militar e conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Militares e uma no Campeonato Mundial da divisão.

Curiosamente, a estreia de Lukinha na Superliga, em 2004, foi justamente em uma partida contra o Suzano no Ginásio Paulo Portela, tornando sua chegada um momento ainda mais simbólico. Ele definiu o novo desafio como uma honra. "Tenho muita felicidade em chegar para vestir essa camisa. O Suzano tem um projeto e um legado no voleibol brasileiro. Estar em uma cidade que tem uma mobilização tão grande pelo esporte, para mim, é motivo de muita alegria. Espero encontrá-los em breve na Arena", comentou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo
Esportes

Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo

Suzano Vôlei renova com o oposto Guilherme Sabino e mantém destaque ofensivo
Esportes

Suzano Vôlei renova com o oposto Guilherme Sabino e mantém destaque ofensivo

Suzano renova contrato do central Leo Andrade, titular da última Superliga
Esportes

Suzano renova contrato do central Leo Andrade, titular da última Superliga

Suzano Vôlei anuncia contratação do ponteiro Maurício Borges, campeão olímpico pela Seleção
Esportes

Suzano Vôlei anuncia contratação do ponteiro Maurício Borges, campeão olímpico pela Seleção

Flu, Inter e Cruzeiro vencem e avançam na Copa do Brasil
Esportes

Flu, Inter e Cruzeiro vencem e avançam na Copa do Brasil

Suzano renova com Gabriel Bieler, levantador da Seleção Brasileira
Esportes

Suzano renova com Gabriel Bieler, levantador da Seleção Brasileira