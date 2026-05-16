Suzano Vôlei contrata líbero Lukinha, atual campeão sul-americano

O Suzano Vôlei continua fortalecido para a temporada 2026/27 e, neste sábado (16/05), o Clube anunciou a contratação do líbero Lukinha, jogador multicampeão que chega do Vôlei Renata com status de atual campeão sul-americano e da Copa Brasil 2026.



Nascido em Porto Alegre (RS), o atleta de 1,78m está com 39 anos e, na última edição da Superliga, foi um dos melhores líberos do torneio, tendo o segundo melhor passe da competição com 67,7% de aproveitamento. Indo para sua 21ª temporada na carreira, o gaúcho chega para defender Suzano pela primeira vez em sua trajetória.



O jogador, que iniciou sua trajetória no Online Novo Hamburgo (RS), construiu uma história notória no voleibol nacional ao atuar por clubes tradicionais e somar importantes conquistas. A exemplo, além dos campineiros e da equipe gaúcha, o líbero jogou na Unisul, no Lupo Araraquara, no Minas Tênis Clube e no Sada Cruzeiro, e assim se tornou campeão mundial de clubes, tetracampeão sul-americano, bicampeão da Superliga e da Supercopa, tetracampeão da Copa Brasil e oito vezes campeão estadual, sendo dois destes, títulos paulistas.



O jogador também fez carreira na Europa ao defender o Hypo Tirol Innsbruck-AUT, onde foi tricampeão austríaco e campeão da Copa Mezva (Associação Zonal de Voleibol da Europa Central), tendo defendido a agremiação na Liga Alemã. Já entre seleções, Lukinha chegou a representar o esquadrão nacional nas categorias de base ganhando um título pan-americano, dois sul-americanos e um mundial. Ele ainda fez parte da Seleção Brasileira Militar e conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Militares e uma no Campeonato Mundial da divisão.



Curiosamente, a estreia de Lukinha na Superliga, em 2004, foi justamente em uma partida contra o Suzano no Ginásio Paulo Portela, tornando sua chegada um momento ainda mais simbólico. Ele definiu o novo desafio como uma honra. "Tenho muita felicidade em chegar para vestir essa camisa. O Suzano tem um projeto e um legado no voleibol brasileiro. Estar em uma cidade que tem uma mobilização tão grande pelo esporte, para mim, é motivo de muita alegria. Espero encontrá-los em breve na Arena", comentou.