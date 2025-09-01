Após 29 anos, William Bonner deixa apresentação do Jornal Nacional

Após 29 anos à frente do Jornal Nacional, o apresentador e jornalista William Bonner se despedirá da apresentação do telejornal da TV Globo no dia 2 de novembro. O anúncio foi feito pela Globo nesta segunda-feira (1º), quando o Jornal Nacional completa 56 anos.

César Tralli substituirá Bonner e apresentará o telejornal ao lado de Renata Vasconcellos. Além da apresentação, o jornalista também era editor-chefe do Jornal Nacional, cargo que ficará com Cristiana Sousa Cruz, atual editora-chefe adjunta do programa.

A partir de 2026, Bonner ficará na apresentação do Globo Repórter, juntamente com Sandra Annenberg.

De acordo com a Globo, há cinco anos a empresa e o apresentador trabalham pela sua substituição e troca de função. O jornalista manifestou seu desejo de deixar as funções para ter mais tempo para sua família e atividades pessoais.