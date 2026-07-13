Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 13 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Luto

Ator Rui Rezende morre aos 87 anos, no Rio de Janeiro

Ele intrepretou o lobisomem da novela Roque Santeiro, na TV Globo

13 julho 2026 - 09h04Por Agência Brasil
Ator Rui Rezende morre aos 87 anos, no Rio de JaneiroAtor Rui Rezende morre aos 87 anos, no Rio de Janeiro - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O ator Rui Rezende morreu, neste domingo (12), aos 87 anos no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o início do mês no Hospital São Francisco da Providência de Deus, na zona norte da cidade.

A informação foi confirmada pelo Retiro dos Artistas, local de moradia assistida para artistas idosos, onde Rui Rezende vivia desde 2019.

José Pereira Rezende Filho nasceu em 1938, em Araguari, em Minas Gerais, e começou a trabalhar na televisão em 1966, na novela Somos Todos Irmãos, da TV Tupi. Ao longo de sua carreira, atuou em várias novelas e minisséries na Tupi e nas emissoras Excelsior, Manchete e Globo.

 Entre os personagens que interpretou em sua longa carreira, destaca-se Astromar Junqueira, o lobisomem da novela Roque Santeiro, na TV Globo em 1985. 

Rui Rezende também teve participações em outras novelas, entre elas, O Espigão, em 1974; O Casarão, em 1976; e Meu Bem Querer, em 1998. Ele atuou ainda em inúmeras peças de teatro e filmes.