Mulher é encontrada morta na calçada entre duas caçambas em Ferraz

A polícia de Ferraz de Vasconcelos investiga a morte de uma mulher encontrada na manhã desta sexta-feira (10) na Rua Manoel Sebastião. O corpo se encontrava em uma calçada nas proximidades de duas caçambas de entulho. Estava coberto por cobertores.



O caso foi atendido por integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM).



A mulher ainda não foi identificada. Ela era branca, com aparência de cerca de ter idade de cerca de 40 anos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu o chamado para socorrer a mulher, mas ela já se encontrada morta.



Será feita perícia no local para tentativa de identificação de pistas.