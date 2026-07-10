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Jornal Diário de Suzano - 09/07/2026
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Polícia

Mulher é encontrada morta na calçada entre duas caçambas em Ferraz

Ainda não houve a identificação do corpo. A perícia foi chamada para o local

10 julho 2026 - 17h08Por de Ferraz
Mulher é encontrada morta na calçada entre duas caçambasMulher é encontrada morta na calçada entre duas caçambas - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A polícia de Ferraz de Vasconcelos investiga a morte de uma mulher encontrada na manhã desta sexta-feira (10) na Rua Manoel Sebastião. O corpo se encontrava em uma calçada nas proximidades de duas caçambas de entulho. Estava coberto por cobertores.


O caso foi atendido por integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM).


A mulher ainda não foi identificada. Ela era branca, com aparência de cerca de ter idade de cerca de 40 anos.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu o chamado para socorrer a mulher, mas ela já se encontrada morta. 


Será feita perícia no local para tentativa de identificação de pistas.