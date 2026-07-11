Educação prepara 8 milhões de refeições e garante mais de 800 vagas em creches

A Secretaria de Educação de Suzano fechou o balanço de atividades do primeiro semestre destacando o preparo de mais de 8 milhões de refeições para 63.990 estudantes da cidade e abertura de mais de 800 vagas em creches, muito em função da inauguração da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Pena Silva, a Dona Pequeninha, no Jardim Europa, no mês de fevereiro.

O período também ficou marcado pela entrega das obras que garantiram a ampliação da Escola Municipal Professora Vera Lúcia Miranda e pelo anúncio do processo licitatório que abrirá caminho para a construção de uma nova unidade na Vila Urupês. Neste intervalo, ainda houve destaque para a formação aos educadores, por meio do “Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI)” e dos eventos on-line que foram organizados.

No que diz respeito ao setor de Alimentação Escolar, o trabalho contemplou 26.451 alunos de escolas municipais e conveniadas e outros 37.539 de escolas estaduais com refeições adequadas para cada faixa etária. A oferta de alimentos incluiu agrião, brócolis, milho verde e vagem, e contou com 329 dietas especiais que foram servidas a estudantes com algum tipo de restrição ou intolerância alimentar.

O atendimento voltado específicamente ao público de zero a três anos foi reforçado entre janeiro e junho justamente pelo aumento de alunos matriculados. No primeiro mês do ano, havia 5.490 crianças nas unidades da rede municipal e conveniadas à prefeitura, enquanto no sexto mês de 2026, o número já tinha saltado para 6.297. As 300 vagas abertas na escola do Jardim Europa contribuíram para o acréscimo.

Além da unidade nova na região norte da cidade, a administração garantiu ampliação de um equipamento no centro expandido, a partir das intervenções na Escola Municipal Professora Vera Lúcia Miranda, localizada no Jardim Quaresmeira, que permitiram a expansão da estrutura de quatro para oito salas, e o aumento da capacidade de atendimento de 200 para 320 crianças de 4 e 5 anos (G4 G5).

O conjunto de novidades para a infraestrutura de Educação também contemplou o anúncio do processo de licitação para a construção de uma escola da Vila Urupês, que será implantada entre as ruas Madame Pommery e Ruth, com capacidade para atender 180 crianças entre zero e 5 anos, em sete salas e um berçário.

Ao longo desses meses, ainda houve atividades voltadas à manutenção das unidades que incluíram, por exemplo, pintura na Escola Municipal Professora Therezinha Pereira Lima Muzzel, no Jardim São José; reparo na calçada da Escola Municipal Waldemar Calil, na Cidade Boa Vista; e construção de muros nas Escolas Municipais Brasílio Ribeiro, na Vila São Pedro, e José Cardoso dos Santos, no Jardim São Bernardino, cujas obras estão em andamento.

Para reforçar o aprendizado, também foi proporcionado o projeto “Fortalecimento das Aprendizagens”, que deu suporte a 1.413 crianças que apresentaram desempenho abaixo do esperado no Sistema Informatizado Municipal de Avaliação na Educação Básica (Simaeb), garantindo aulas das disciplinas português e matemática.

Ações formativas

Além das atividades voltadas à alimentação escolar e das obras que estão fortalecendo a rede de ensino, a pasta também atuou para intensificar a formação dos educadores ao longo deste período. Desde o início do ano, a Educação está desenvolvendo o “Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI)” para garantir a formação de 136 profissionais em conteúdos trabalhados para a Primeira Infância. A iniciativa está vinculada ao “Compromisso Nacional Criança Alfabetizada”, do Ministério da Educação, e acontece por meio da parceria com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

O tema também foi pauta de um encontro on-line organizado para discutir a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância, que propôs estratégias que visam estabelecer políticas públicas para crianças de zero a seis anos. O município pretende adotar para garantir os direitos e a qualidade de vida desse público, a partir de um conjunto de ações que serão interligadas entre secretarias da prefeitura.

Outra atividade alusiva a este conteúdo celebrou “Semana Mundial do Brincar” (23 a 31/05) num evento on-line sobre a Primeira Infância, também transmitido pelo Youtube. Neste caso, a proposta foi aprofundar as perspectivas sobre o brincar e como esta prática precisa ser estimulada e preservada por todos que trabalham com o universo infantil.

No período, ainda foi oferecido a 1,2 mil professores da educação infantil o chamado “Itinerário Formativo”, que promoveu encontros voltados para aprofundamento em temas como o concepção de infância, fortalecendo as práticas pedagógicas por meio da análise de vídeos e troca de experiências.

A secretária Renata Priscila Magalhães afirmou que a pasta tem trabalhado para garantir o suporte devido aos alunos e aos educadores. “Os números mostram o impacto da Educação na rotina dos estudantes, não só com as ações realizadas em sala de aula, mas também com alimentação escolar, que proporciona as condições necessárias para que eles possam aprender e se desenvolver. Ao mesmo tempo, temos nos mobilizado para aumentar as vagas em creche e reforçar a formação voltada aos educadores”, declarou.