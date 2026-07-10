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Jornal Diário de Suzano - 09/07/2026
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Cidades

Festa das Àguas reúne famílias de Suzano no Parque Max Feffer

Prefeito Pedro Ishi (PL) participou do evento e acompanhou a palestra do pastor Claudio Duarte

10 julho 2026 - 17h20Por da Reportagem Local
FESTA DAS ÁGUAS Foi realizada no Parque Max Feffer, durante o Feriado de 9 de Julho, em SuzanoFESTA DAS ÁGUAS Foi realizada no Parque Max Feffer, durante o Feriado de 9 de Julho, em Suzano - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Famílias de Suzano acompanharam, durante o feriado de 9 de julho, mais uma edição da Festa das Águas no Parque Max Feffer.


ATENDIMENTOS


O evento reuniu atendimentos gratuitos, como teste de glicemia, orientação jurídica, serviços de saúde e muito mais. 


Para as crianças, foi disponibilizada recreação infantil, pintura facial e atividades especiais durante todo o dia.
Além disso, o evento contou com apresentações com o 3 Palavrinhas e o pastor Claudio Duarte.


O prefeito Pedro Ishi (PL) participou do evento e acompanhou a palestra do pastor Claudio Duarte, dentro da programação da tradicional Festa das Águas. “É uma grande alegria ver milhares de pessoas reunidas em um momento de fé, esperança e fortalecimento dos valores que unem as famílias”, disse.


O prefeito parabenizar o bispo Julio Vertullo, da Igreja Cristã Mundial e organizador do evento.


“É uma honra, para a Prefeitura, fazer parte desse grande momento e apoiar iniciativas que promovem união e acolhimento à nossa população”, disse.


Além de Pedro Ishi, o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e outras autoridades.


Ishi lembrou que o ex-prefeito realizou uma grande transformação no Parque Max Feffer. “Sem o seu trabalho e visão, esse espaço tão importante para a nossa cidade não seria o que é hoje”, disse.


Além do prefeito, os secretários Alex Santos e Paulo Pavione estiveram no evento. “Seguimos trabalhando juntos para fortalecer cada vez mais os eventos que fazem a diferença na vida dos suzanenses”, disse.

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