Festa das Àguas reúne famílias de Suzano no Parque Max Feffer

Famílias de Suzano acompanharam, durante o feriado de 9 de julho, mais uma edição da Festa das Águas no Parque Max Feffer.



ATENDIMENTOS



O evento reuniu atendimentos gratuitos, como teste de glicemia, orientação jurídica, serviços de saúde e muito mais.



Para as crianças, foi disponibilizada recreação infantil, pintura facial e atividades especiais durante todo o dia.

Além disso, o evento contou com apresentações com o 3 Palavrinhas e o pastor Claudio Duarte.



O prefeito Pedro Ishi (PL) participou do evento e acompanhou a palestra do pastor Claudio Duarte, dentro da programação da tradicional Festa das Águas. “É uma grande alegria ver milhares de pessoas reunidas em um momento de fé, esperança e fortalecimento dos valores que unem as famílias”, disse.



O prefeito parabenizar o bispo Julio Vertullo, da Igreja Cristã Mundial e organizador do evento.



“É uma honra, para a Prefeitura, fazer parte desse grande momento e apoiar iniciativas que promovem união e acolhimento à nossa população”, disse.



Além de Pedro Ishi, o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e outras autoridades.



Ishi lembrou que o ex-prefeito realizou uma grande transformação no Parque Max Feffer. “Sem o seu trabalho e visão, esse espaço tão importante para a nossa cidade não seria o que é hoje”, disse.



Além do prefeito, os secretários Alex Santos e Paulo Pavione estiveram no evento. “Seguimos trabalhando juntos para fortalecer cada vez mais os eventos que fazem a diferença na vida dos suzanenses”, disse.