Bombeiros e Defesa Civil intensificam operação de resgate em busca de sobreviventes na Venezuela

Bombeiros e agentes da Defesa Civil de São Paulo seguem mobilizados em uma intensa operação de busca e resgate em La Guaira, na Venezuela. Cães farejadores indicaram a presença de vítimas com vida sob os escombros de um edifício colapsado pelo terremoto. As equipes passaram toda a noite de quarta-feira (1º) e a madrugada desta quinta-feira (2).

Desde a indicação da possível presença de pessoas com vida sob os escombros, bombeiros e agentes da Defesa Civil trabalham de forma ininterrupta na remoção dos destroços. As equipes utilizam técnicas especializadas de busca em estruturas colapsadas, escoramento e escavação cuidadosa para ampliar as chances de localização de possíveis vítimas.

A operação já se aproxima de 24 horas contínuas de trabalho, exigindo precisão, resistência física e extrema cautela. Em cenários de colapso estrutural, cada movimentação dos escombros é realizada de forma controlada para evitar novos desabamentos e preservar eventuais bolsões de sobrevivência.

As equipes brasileiras permanecem concentradas na operação, atuando em conjunto com as autoridades venezuelanas e mantendo todos os esforços voltados à localização de possíveis sobreviventes.

Ajuda brasileira na Venezuela

A missão humanitária brasileira segue mobilizada em diversas frentes de atuação, incluindo buscas, avaliações estruturais e apoio técnico às autoridades locais, reforçando o compromisso de salvar vidas e auxiliar a população afetada pelo desastre.

A força-tarefa brasiuleira é composta por profissionais dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Há 27 militares do Corpo de Bombeiros de São Paulo, além de duas cadelas de busca e salvamento, Malina e Kiara. As equipes embarcaram em duas forças-tarefa, nos dias 26 e 28 de junho, transportando aproximadamente nove toneladas de equipamentos especializados para operações em estruturas colapsadas.