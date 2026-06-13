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Jornal Diário de Suzano - 13/06/2026
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Copa do Mundo

Brasil estreia com empate na Copa do Mundo em jogo contra Marrocos

13 junho 2026 - 21h20Por DA REDAÇÃO DO DS
Brasil estreia com empate na Copa do Mundo em jogo contra MarrocosBrasil estreia com empate na Copa do Mundo em jogo contra Marrocos - (Foto: Divulgação CBF)

A seleção brasileira estreou com empate o jogo deste sábado, 13, contra Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026.


O jogo terminou 1 a 1. O Brasil levou o primeiro gol da seleção africana, marcado por Saibari após belo passe de Brahim Díaz. Depois de errar muito, a equipe de Carlo Ancelotti melhorou na segunda metade da etapa inicial e empatou em grande jogada de Vinícius Júnior. 


No primeiro tempo, o Marrocos começou dominando, explorou bem os erros do Brasil e abriu o placar justamente em um passe errado da seleção, que voltou bem na segunda parte da etapa inicial. 


Na metade complementar, as duas equipes, especialmente a marroquina, cansaram e o duelo ficou truncado, com poucas oportunidades. Ancelotti ainda tentou colocar Luiz Henrique, Danilo Santos e Matheus Cunha para acelerar a partida, mas não foi o suficiente para tirar a igualdade do placar.

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