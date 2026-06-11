Mogi das Cruzes pode ser pioneira na integração entre o Programa Rotas Rurais e Copom

Mogi das Cruzes pode se tornar pioneira na integração entre o programa Rotas Rurais e o Copom, medida que busca dar mais agilidade, precisão e segurança no atendimento de ocorrências em áreas rurais.

A proposta foi apresentada nesta terça-feira, 9 de junho, durante reunião na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, com a presença do secretário estadual Geraldo Melo, do deputado estadual Marcos Damasio, do secretário municipal de Agricultura de Mogi das Cruzes, Renato Abdo, e de Manoel Oliveira, diretor executivo do Ibrahort.

O encontro foi intermediado pelo deputado Marcos Damasio, a pedido do secretário municipal Renato Abdo, com o objetivo de levar ao Estado uma demanda importante para o setor rural de Mogi das Cruzes. O principal encaminhamento da reunião foi a proposta de envio das informações do programa Rotas Rurais ao Copom. O programa identifica propriedades rurais por meio de georreferenciamento, permitindo uma localização mais precisa dos imóveis rurais. Com a possível integração ao Copom, as propriedades cadastradas poderiam ser localizadas com mais rapidez em situações de ocorrência, especialmente em casos que envolvam segurança pública, emergências, saúde, apoio ao produtor rural e outras demandas que dependem de acesso rápido às áreas rurais.

Durante a reunião, o secretário estadual Geraldo Melo concordou com o pedido apresentado, abrindo caminho para que Mogi das Cruzes avance como referência nesse tipo de integração.

Para o deputado Marcos Damasio, a proposta representa um avanço prático para quem vive e trabalha no campo.“Essa é uma demanda muito importante para Mogi das Cruzes. Quando uma ocorrência acontece em uma área rural, a localização precisa faz toda a diferença. Com as informações das Rotas Rurais integradas ao Copom, o atendimento pode ser mais rápido, mais eficiente e mais seguro para os produtores e moradores dessas regiões”, destacou o parlamentar.

O secretário municipal de Agricultura de Mogi das Cruzes, Renato Abdo, ressaltou que a proposta nasceu de uma reunião de segurança no bairro Pindorama. “Mogi das Cruzes já possui mais de 2 mil propriedades cadastradas no Programa Rotas Rurais. Com essa possibilidade de integração com o Copom, a PM poderá utilizar as informações georreferenciadas e assim agilizar o atendimento em casos de ocorrência, garantindo mais precisão para chegar até o produtor rural”, afirmou Abdo.