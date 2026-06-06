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Jornal Diário de Suzano - 06/06/2026
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Cidades

Alças do Rodoanel em Suzano vão reduzir em até 45 minutos o tempo de viagem dos motoristas

Prefeito Pedro Ishi, o vice Said Raful e o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, vistoriaram nesta quarta-feira (03/06) o andamento das obras do Complexo Viário do Alto Tietê

06 junho 2026 - 14h00Por De Suzano
Alças do Rodoanel em Suzano vão reduzir em até 45 minutos o tempo de viagem dos motoristasAlças do Rodoanel em Suzano vão reduzir em até 45 minutos o tempo de viagem dos motoristas - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

As obras do Complexo Viário do Alto Tietê, que contemplam a implantação de novas alças de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), seguem avançando e já alcançaram importantes etapas de execução. Após a conclusão do empreendimento, os novos acessos deverão reduzir em até 45 minutos o tempo de deslocamento dos motoristas que circulam entre Suzano, Poá, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.

Com investimento de R$ 1 bilhão do governo do Estado, os trabalhos já atingiram 19% de execução em todo o complexo. Atualmente, as intervenções estão concentradas nas etapas de fundação, com a instalação de estacas e blocos; mesoestrutura, que contempla pilares e travessas de apoio; e superestrutura, com aplicação de vigas e pré-lajes e serviços de concretagem.

Considerada uma das mais importantes intervenções viárias da história do Alto Tietê, a obra deverá transformar a logística regional, ampliar a conexão entre municípios e facilitar o acesso ao Trecho Leste do Rodoanel.

Nesta terça-feira (03/06), o prefeito Pedro Ishi, o vice Said Raful e o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, vistoriaram o andamento dos trabalhos e acompanharam de perto as atividades executadas em Suzano.

O empreendimento prevê a implantação de novas alças de entrada e saída, criando uma ligação mais eficiente entre a malha viária local e o sistema rodoviário estadual. A expectativa é de que a estrutura contribua para a redução do fluxo de veículos pesados em vias urbanas, melhore a fluidez do trânsito e fortaleça o desenvolvimento econômico da região.

Além dos impactos na mobilidade, o complexo deverá ampliar a competitividade logística do Alto Tietê, favorecendo o transporte de mercadorias, reduzindo custos operacionais e atraindo novos investimentos para os municípios beneficiados.

O secretário Samuel Oliveira ressaltou que a obra já apresenta avanços significativos e terá reflexos diretos na dinâmica viária do município. “Estamos falando de uma intervenção estruturante, que vai melhorar significativamente a circulação de veículos e fortalecer a integração de Suzano com toda a região metropolitana. É uma obra que deixa um legado permanente para as próximas gerações”, declarou.

Durante a vistoria, Pedro Ishi destacou a importância histórica do empreendimento para Suzano e para todo o Alto Tietê. “Estamos acompanhando de perto uma obra aguardada há décadas pela população. O Complexo Viário do Alto Tietê representa um avanço fundamental para a mobilidade, para o desenvolvimento econômico e para a qualidade de vida dos moradores. A redução no tempo de deslocamento vai beneficiar milhares de pessoas diariamente”, afirmou.

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