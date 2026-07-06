Brasil toma dois gols de Haaland e é eliminado pela Noruega nas oitavas da Copa do Mundo

O Brasil foi eliminado mais uma vez para um rival europeu e caiu, na Copa do Mundo, para a Noruega, por 2 a 1 neste domingo, no MetLife Stadium.
Haaland marcou os dois gols e provou ser um dos goleadores mais letais do futebol mundial e decretou a classificação norueguesa. Neymar, de pênalti, fez o gol brasileiro no acréscimo.
Foi a pior campanha da seleção brasileira em um Mundial em 36 anos. Como em 1990, a equipe treinada por Carlo Ancelotti encerrou sua participação nas oitavas de final.
Eliminada nas últimas Copas por França, Holanda, Bélgica, Croácia e agora a Noruega, a seleção só vê cair, torneio a torneio, o seu nível técnico, e tem sido mais respeitada pelo que fizeram Pelé, Garrincha, Ronaldo e outros craques do passado do que faz hoje a geração atual, de Neymar e Vini Jr.
A Noruega ainda vai conhecer seu adversário das quartas de final, em duelo marcado para o próximo sábado, 11, às 19h (de Brasília), em Miami. O rival dos noruegueses será México ou Inglaterra, que duelam neste domingo.