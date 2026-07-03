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Jornal Diário de Suzano - 03/07/2026
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Nacional

Conta de luz fica 10% mais cara em São Paulo

Reajuste passa a valer neste sábado (4) e afetará 24 municípios

03 julho 2026 - 18h42Por da Agência Brasil
A conta de luz de grande parte da população do estado de São Paulo ficará mais cara a partir deste sábado (4)A conta de luz de grande parte da população do estado de São Paulo ficará mais cara a partir deste sábado (4) - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A conta de luz de grande parte da população do estado de São Paulo ficará mais cara a partir deste sábado (4). Com o reajuste tarifário anual da Enel, o valor médio para o consumidor terá aumento de 10,18%. A elevação foi aprovada na terça-feira (30) pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O aumento médio para a baixa tensão, que inclui residências, será de 8,97%. Já a média para alta tensão, como indústrias e grandes comércios, sobe 15%.

Segundo a Aneel, entre os fatores que mais contribuíram para o reajuste tarifário estão custos com a transmissão e encargos do setor.

A mudança afetará 24 municípios paulistas e aproximadamente 8,9 milhões de unidades consumidoras.