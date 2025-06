Brasileira cai durante trilha a vulcão e aguarda resgate na Indonésia

A embaixada brasileira em Jacarta, capital da Indonésia, disse que acompanha o caso da brasileira Juliana Martins, de 26 anos, que caiu durante uma trilha ao vulcão Rinjani, em Lombok, na madrugada deste sábado (21), no horário local, que é dez horas à frente do fuso de Brasília.

Juliana Marins está viva e ainda aguardava ser resgatada no fim da manhã deste sábado, no horário de Brasília. Segundo a embaixada, o local é de difícil acesso, mas as autoridades locais estão empenhadas em salvar a brasileira.

Segundo informações divulgadas em diversos veículos de comunicação, durante o passeio, Juliana caiu da montanha e foi parar a uma distância de cerca de 300 metros da trilha.

“A Embaixada em Jacarta está em contato com as autoridades locais sobre o caso desde cedo da manhã da Indonésia. O local é de difícil acesso, mas os indonésios estão empenhados no resgate. A embaixada segue acompanhando operação”, disse a assessoria de Comunicação do Itamaraty.