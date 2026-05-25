Suzano lidera quatro indicadores em ranking de qualidade de vida

Suzano liderou quatro importantes indicadores relacionados à qualidade de vida no Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, divulgado na última quarta-feira (20/05) pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). Dados publicados pelo ranking mostram que o município foi o melhor no Alto Tietê em cobertura vacinal contra poliomielite, expectativa de vida, qualidade de internet móvel e controle de perdas de água na distribuição.

O levantamento utiliza os números mais recentes compilados até 2025 em bases públicas e oficiais e reúne informações de órgãos federais, institutos de pesquisa e sistemas nacionais de monitoramento. Ele considera um importante período que engloba a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e a administração conduzida atualmente pelo prefeito Pedro Ishi.

Na área da saúde, Suzano alcançou cobertura vacinal de 93,42% contra a poliomielite, encabeçando a lista que considera as dez cidades da região. O resultado é fruto de um fortalecimento das campanhas de imunização desenvolvidas pela Secretaria de Saúde de Suzano em toda a rede municipal.

A cidade ampliou ações de vacinação em massa, apresentando campanhas de atualização da caderneta vacinal em ações itinerantes, como por exemplo as do “Saúde Itinerante”, promovidas periodicamente na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, no bairro Fazenda Aya. Além dela, outros mutirões e atividades de conscientização são promovidas pelo Setor de Vigilância Epidemiológica nos 24 postos do município, incluindo Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USFs), que mantêm a atualização da caderneta vacinal diariamente.

Os investimentos na rede pública de saúde também contribuíram diretamente para o avanço dos indicadores de qualidade e expectativa de vida, que chegou a 77,36 anos na cidade. Único da região a atingir esta faixa no ranking, o município vem se destacando com revitalizações e ampliações em unidades de saúde – serviço que garante mais capacidade de atendimento e melhores condições à população.

Entre os principais exemplos está a revitalização da UBS do Tabamarajoara, entregue em 2024 com o dobro de consultórios. O posto passou de cinco para dez salas de atendimento após reforma e ampliação de 135 metros quadrados, recebendo melhorias estruturais completas, nova sala de espera e ampliação dos serviços prestados à população. O equipamento realiza cerca de 1,2 mil consultas mensais nas áreas de clínica geral, pediatria, ginecologia, psiquiatria, psicologia e odontologia.

A criação da Clínica da Família Dr. André Cano Garcia, no bairro Cidade Boa Vista, e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas André de Abreu, no Jardim Revista, são outros equipamentos que colaboraram para que esse número se tornasse realidade. E, da mesma forma, o futuro Hospital Federal e a UBS do Parque do Colégio também chegam com a premissa de tornar a expectativa de vida da população suzanense ainda mais alta para os próximos anos.

O desempenho de Suzano também chamou atenção no indicador relacionado à qualidade da internet móvel, em que o município alcançou 97,68 pontos. O resultado acompanha uma série de investimentos em conectividade e transformação digital promovidos pela prefeitura nos últimos anos.

Entre as principais iniciativas está o programa “Conecta Suzano”, que implantou internet wi-fi gratuita em parques, praças, equipamentos públicos, unidades de saúde e prédios municipais. O serviço passou a atender locais como o Parque Municipal Max Feffer, o Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, o Centro Unificado de Serviços (Centrus), o Cineteatro Wilma Bentivegna e unidades de saúde.

A cidade também avançou com o programa "Governança Digital e Gestão Sem Papel", lançado sob gestão de Rodrigo Ashiuchi para modernizar os serviços públicos e ampliar o acesso digital da população. A iniciativa promoveu a digitalização de processos internos, implantação de protocolo digital, automatização de serviços e ampliação do Portal do Cidadão, disponibilizando mais de 60 serviços on-line aos moradores. O programa ainda garantiu redução de burocracia, modernização administrativa e economia de recursos públicos.

Saneamento básico

Já no saneamento básico, Suzano registrou índice de perdas de água de apenas 21,22%, um dos melhores resultados regionais. O desempenho é reflexo dos investimentos contínuos na modernização da rede de abastecimento, substituição de tubulações antigas, combate a vazamentos e monitoramento mais eficiente do sistema de distribuição de água realizado nos últimos anos em parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), responsável pelo serviço.

As melhorias em infraestrutura urbana também colaboraram para o avanço da qualidade de vida no município, com obras de drenagem, pavimentação, recuperação viária e ampliação de equipamentos públicos em diferentes bairros da cidade.

Para o prefeito Pedro Ishi, os indicadores mostram que os investimentos realizados ao longo dos últimos anos vêm produzindo resultados concretos para a população. “Suzano vem construindo um trabalho sólido, com investimentos importantes em saúde, tecnologia, infraestrutura e qualidade dos serviços públicos. Esses números mostram que as ações implantadas estão refletindo diretamente na vida das pessoas. Cada obra entregue, cada unidade revitalizada e cada programa criado contribuem para melhorar a qualidade de vida da nossa população”, afirmou.