Acidente na Ayrton Senna deixa ferido em Mogi

O acidente aconteceu por volta das 7h, no km 45 da Rodovia Ayrton Senna, no sentido Mogi. - (Foto: Reprodução/Google Street View)
Um homem ficou gravemente ferido após bater o carro em uma carreta na Rodovia Ayrton Senna, na manhã desta segunda-feira (25), em Mogi das Cruzes. Segundo a Ecovias Leste Paulista, concessionária responsável pela via, o caminhão estava parado no acostamento quando o motorista do carro atingiu o veículo e uma pilastra de concreto.
O homem tinha perdido o controle da direção e acabou entre a carreta e o portão de um pátio. Além disso, com a batida, o carro derrubou o portão e um tapume no local. O acidente aconteceu por volta das 7h, no km 45 da via, no sentido Mogi.