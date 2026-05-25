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Jornal Diário de Suzano - 23/05/2026
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Cidades

Saspe abre inscrições para quatro cursos nesta quarta-feira

Capacitações integram o eixo de administração, gestão e carreira e são oferecidos em parceria com o Instituto Global Attitude

25 maio 2026 - 18h21Por De Suzano
Capacitações integram o eixo de administração, gestão e carreira Capacitações integram o eixo de administração, gestão e carreira - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre inscrições para os cursos “Assistente Administrativo Básico”, “Libras Básico”, “Reparos Elétricos” e “Contabilidade Básica” nesta quarta-feira (27/05). As capacitações são oferecidas em parceria com o Instituto Global Attitude e integram o eixo de administração, gestão e carreira.

Para participar, os interessados devem ser moradores de Suzano entre os 18 e os 60 anos e apresentar comprovante de residência, RG e CPF no momento da inscrição, que ocorrerá presencialmente na sede do Saspe, que fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro. Cada curso conta com 15 vagas por período de aula.

O curso “Assistente Administrativo Básico” terá duas turmas, das 8 horas ao meio-dia e das 18 horas às 21 horas, às segundas e quartas-feiras. No período da manhã, a capacitação ocorrerá de 8 de junho a 8 de julho. Já à noite, as aulas têm início em 8 de junho e terminam no dia 22 de julho. A capacitação pretende apresentar conceitos básicos de rotinas administrativas, como organização de documentos, atendimento, comunicação profissional e apoio às atividades de gestão em diferentes ambientes.

O curso “Libras Básico” também conta com aulas em dois turnos: das 8 horas ao meio-dia, às segundas e quartas-feiras, e das 13 às 17 horas, às terças e quintas-feiras. O período da manhã tem início no dia 8 de junho e término em 8 de julho. Já a turma da tarde terá aulas entre 9 de junho e 14 de julho. A capacitação introduz o aluno à Língua Brasileira de Sinais do zero, promovendo inclusão e acessibilidade em ambientes profissionais e sociais.

Já o curso “Reparos Elétricos” terá suas aulas das 8 horas ao meio-dia, às terças e quintas-feiras, de 9 de junho a 14 de julho. O curso pretende apresentar conhecimentos básicos sobre instalações, manutenção preventiva, identificação de problemas simples e cuidados essenciais de segurança em serviços elétricos residenciais

Por último, o curso “Contabilidade Básica” ocorrerá entre 8 de junho a 22 de julho, às segundas e quartas-feiras, e tem como objetivo apresentar noções iniciais da área contábil, incluindo conceitos de receitas, despesas, controle financeiro, documentos fiscais e organização de informações para apoio à gestão.

“Quando trazemos cursos para a população, pensamos na multiplicidade de áreas de atuação e na versatilidade das capacitações, com o objetivo de proporcionar cada vez mais oportunidades para os participantes”, declarou a dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi.

 

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