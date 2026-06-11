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Jornal Diário de Suzano - 11/06/2026
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Justiça e Cidadania

CNH digital gratuita garante economia de mais de R$ 51 milhões aos paulistas

Cerca de 380 mil motoristas abriram mão da versão impressa; Estado de SP oferece a CNH mais barata do Brasil

11 junho 2026 - 14h43Por Agência SP
CNH digital gratuita está disponível para todos os serviços de habilitação, incluindo 1ª habilitação, renovação, CNH definitivaCNH digital gratuita está disponível para todos os serviços de habilitação, incluindo 1ª habilitação, renovação, CNH definitiva - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

A opção pela Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exclusivamente digital já gerou uma economia de R$ 51,3 milhões para os cidadãos paulistas. Desde a implantação da medida pelo Detran-SP, 372.324 pessoas já escolheram emitir apenas a versão digital do documento, dispensando a impressão em papel e os custos relacionados ao envio da habilitação.

Do total economizado, R$ 47,2 milhões decorrem da não emissão das versões físicas da CNH, enquanto R$ 4,1 milhões correspondem à eliminação dos custos de envio do documento impresso. A iniciativa integra o conjunto de medidas da CNH Paulista, voltada à ampliação do acesso, à eliminação de burocracias e à redução de custos para habilitação.

A economia reforça a posição de São Paulo como o estado com a CNH mais barata do Brasil. Atualmente, o cidadão que inicia sua jornada de 1ª habilitação paga ao Detran-SP apenas R$ 105,66 referentes às taxas de agendamento dos exames teórico e prático. Além disso, o curso teórico é gratuito, a carga mínima obrigatória de aulas práticas foi reduzida e o candidato pode optar entre autoescola ou instrutor autônomo credenciado. Outros Estados do país, por exemplo, cobram inclusive pela abertura do Renach e pela coleta biométrica.

“Nosso objetivo é tornar a habilitação mais compatível com a realidade do cidadão. A transformação digital permite eliminar custos, ao mesmo tempo em que amplia a liberdade de escolha de cada motorista. Estamos simplificando processos sem abrir mão da segurança dos serviços”, afirma Talita Rodrigues, diretora de Habilitação e Condutores do Detran-SP.

A CNH digital gratuita está disponível para todos os serviços de habilitação, incluindo 1ª habilitação, renovação, CNH definitiva, adição ou mudança de categoria, reabilitação e inclusão do Exerce Atividade Remunerada (EAR). O documento possui a mesma validade jurídica da versão física e pode ser utilizado normalmente em todo o território nacional.