CNH digital gratuita garante economia de mais de R$ 51 milhões aos paulistas

A opção pela Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exclusivamente digital já gerou uma economia de R$ 51,3 milhões para os cidadãos paulistas. Desde a implantação da medida pelo Detran-SP, 372.324 pessoas já escolheram emitir apenas a versão digital do documento, dispensando a impressão em papel e os custos relacionados ao envio da habilitação.

Do total economizado, R$ 47,2 milhões decorrem da não emissão das versões físicas da CNH, enquanto R$ 4,1 milhões correspondem à eliminação dos custos de envio do documento impresso. A iniciativa integra o conjunto de medidas da CNH Paulista, voltada à ampliação do acesso, à eliminação de burocracias e à redução de custos para habilitação.

A economia reforça a posição de São Paulo como o estado com a CNH mais barata do Brasil. Atualmente, o cidadão que inicia sua jornada de 1ª habilitação paga ao Detran-SP apenas R$ 105,66 referentes às taxas de agendamento dos exames teórico e prático. Além disso, o curso teórico é gratuito, a carga mínima obrigatória de aulas práticas foi reduzida e o candidato pode optar entre autoescola ou instrutor autônomo credenciado. Outros Estados do país, por exemplo, cobram inclusive pela abertura do Renach e pela coleta biométrica.

“Nosso objetivo é tornar a habilitação mais compatível com a realidade do cidadão. A transformação digital permite eliminar custos, ao mesmo tempo em que amplia a liberdade de escolha de cada motorista. Estamos simplificando processos sem abrir mão da segurança dos serviços”, afirma Talita Rodrigues, diretora de Habilitação e Condutores do Detran-SP.

A CNH digital gratuita está disponível para todos os serviços de habilitação, incluindo 1ª habilitação, renovação, CNH definitiva, adição ou mudança de categoria, reabilitação e inclusão do Exerce Atividade Remunerada (EAR). O documento possui a mesma validade jurídica da versão física e pode ser utilizado normalmente em todo o território nacional.