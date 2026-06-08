3ª noite do Arujá Fest reúne grande público com shows de Leonardo e Marcos & Bellutti

A terceira noite do Arujá Fest 2026 movimentou o Espaço de Eventos do Centro Residencial neste sábado (6) e reuniu milhares de pessoas em mais uma celebração pelos 174 anos de Arujá. Com programação voltada para toda a família, o evento manteve o clima de festa e muita energia que marcou os primeiros dias.

A noite começou com apresentações de artistas locais no Palco 2, a Banda La Fortune e Edu Ferreira & Tegal. Eles animaram o público e cumpriram, em grande estilo, o objetivo de valorizar os talentos da cidade e da região.

No palco principal, destinado às atrações nacionais, Marcos & Bellutti abriram a sequência de shows com sucessos que marcaram a carreira da dupla. Na sequência, o destaque ficou por conta do cantor Leonardo, que encerrou a noite levando ao público clássicos do sertanejo e transformando o espaço em um grande coro.

Além das atrações musicais, a qualidade da estrutura do evento voltou a ser destaque. O esquema especial de segurança, com atuação integrada da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar e Polícia Civil, garantiu tranquilidade aos visitantes durante toda a programação. O monitoramento por mais de 600 câmeras e a organização dos acessos também contribuíram para o conforto e a segurança dos presentes.

Domingo

O Arujá Fest chega ao último dia neste domingo (7). A programação terá Janaína Rebelato às 19h30 e o grupo Só Sorriso às 21h no Palco 2, espaço reservado para artistas locais e regionais. Já no palco principal, a cantora Simone Mendes sobe ao palco às 23h para encerrar as comemorações dos 174 anos de Arujá.

A entrada é gratuita.