Suzano avança com pavimentação em andamento em 17 vias públicas

A Prefeitura de Suzano intensificou os serviços de pavimentação em 17 vias públicas do município. Os trabalhos incluem aplicação de novo asfalto, drenagem pluvial, implantação de guias e sarjetas, reforço estrutural do solo e melhorias na iluminação pública. Jardim Amazonas, Vila Real Santista, Vila Urupês, Cidade Boa Vista e Jardim São Bernardino são alguns dos bairros contemplados com os trabalhos.

A principal obra em andamento é a da rua Guilherme Garijo, importante ligação entre Suzano e Mogi das Cruzes. A via tem um investimento de R$ 9,37 milhões, sendo R$ 9,27 milhões oriundos de emendas parlamentares federais e R$ 93,7 mil de contrapartida municipal, e recebe requalificação completa dos 3,69 quilômetros da via nos dois sentidos. Ela é considerada estratégica para a ligação com a cidade vizinha, atendendo também bairros como Jardim São José, Jardim São Bernardino e Jardim Graziela.

Executados pela empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda., os trabalhos começaram com a demolição de trechos do pavimento e das guias para reforço da base, etapa que será seguida pela revisão de sarjetas, adequações no sistema de drenagem, aplicação de binder e implantação de novo asfalto. O projeto também contempla a construção de passeios públicos e, após a conclusão da requalificação viária, ações de zeladoria, sinalização e revisão da iluminação pública.

Na região de Palmeiras, a administração municipal iniciou a pavimentação de cinco ruas no Jardim Amazonas e na Vila Real Santista. Com investimento de R$ 1,2 milhão em recursos próprios, as obras contemplam as ruas Felício Moreira, José Rangel, Perimetral II, Daniela Varjão e Geralda Maria Conceição. O projeto prevê a pavimentação de 5.160 metros quadrados, implantação de drenagem pluvial, construção de 1.650 metros de guias e sarjetas e melhorias estruturais em 869 metros de extensão viária. A previsão é de conclusão até o fim deste ano.

Também em Palmeiras, a prefeitura deu início às intervenções no Parque Heroísmo. O projeto contempla quatro ruas da localidade (Benedito Mário, Oliveira de Carvalho, Antonio Benedito Candido e Dez) e prevê a execução de sistema de drenagem, calçamento e pavimentação asfáltica. O investimento anunciado é de quase R$ 3,5 milhões e integra o programa de ampliação da infraestrutura urbana nos bairros mais afastados da região central.

Na Vila Urupês, as obras da rua Ipês avançaram para uma nova etapa com a aplicação da camada asfáltica entre as avenidas Brasília e Taiaçupeba. O projeto, orçado em R$ 1,27 milhão, contempla um trecho de 1,1 quilômetro da via, chegando até a rua Ivan Fleury Meireles. Além da pavimentação, estão sendo executados serviços de drenagem, sinalização, iluminação e zeladoria urbana. O pacote inclui ainda a requalificação de um trecho de 352 metros da rua Jeca Tatu e melhorias no sistema de drenagem das ruas Guilherme, Ipês e da avenida Taiaçupeba. Os recursos fazem parte de um convênio federal mais amplo de R$ 6,8 milhões destinado à região, com contrapartida municipal de R$ 600 mil.

Trechos da Vila Figueira também entraram no cronograma da administração municipal, como as ruas Kaneji Kodama e Shoichi Masuda, que já receberam melhorias viárias. Essas obras fazem parte de um pacote maior de investimentos em mobilidade urbana que deve ganhar novos anúncios ao longo do ano.

Já concluídas

Além das obras em andamento, a Prefeitura de Suzano também entregou, neste ano, o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen. O novo trecho, implantado pela empresa Oestevalle Pavimentações e Construções, tem 1,3 quilômetro de extensão e recebeu investimentos de cerca de R$ 14,9 milhões, sendo R$ 11,7 milhões oriundos de recursos federais e R$ 3,2 milhões de contrapartida municipal. A via teve drenagem, terraplenagem, reforço de solo, implantação de guias e sarjetas e aplicação das camadas estruturais do pavimento.

O Jardim Casa Branca também foi contemplado recentemente com a conclusão da requalificação da rua Oswaldo de Oliveira Lima, cuja obra começou em setembro do ano passado. O investimento total foi de R$ 2,14 milhões, sendo R$ 2,02 milhões provenientes de recursos federais e R$ 120 mil de contrapartida municipal. A execução foi realizada pela empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda.

Além disso, a Vila Fátima, no distrito de Palmeiras, recebeu obras em 14 ruas, com investimento superior a R$ 4,6 milhões, executado pelas empresas Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda. e Renov Pavimentação e Construções Ltda. Os trabalhos de pavimentação e estruturação completa das vias foram concluídos neste semestre.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que as intervenções fazem parte de um planejamento que busca ampliar a infraestrutura viária em diferentes regiões do município. “Estamos avançando com obras que vão melhorar a mobilidade, a drenagem e as condições de tráfego em bairros que aguardavam esses investimentos há muitos anos. É um trabalho que traz mais segurança e qualidade de vida para a população”, afirmou o secretário.

Já o prefeito Pedro Ishi ressaltou que os investimentos mostram a atenção da administração municipal com o desenvolvimento da cidade. “Estamos executando um conjunto importante de obras que contribui para a valorização dos bairros e para a modernização da infraestrutura urbana. Nosso objetivo é garantir mais conforto, segurança e melhores condições de deslocamento para os moradores”, declarou.